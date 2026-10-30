महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात पुन्हा अवकाळी पावसाचे सावट; जाणून घ्या कोकण ते विदर्भात कसे असेल हवामान? IMD चा नवा अंदाज

Yellow Alert : बंगालच्या उपसागरातील अर्णब चक्रीवादळ आंध्र प्रदेश-यानम किनारपट्टीवर धडकून कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतरित झाले आहे. महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस आणि विजांचा कडकडाट अपेक्षित आहे.
Maharashtra Weather Forecast for October 30

Maharashtra Weather Forecast for October 30

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Cyclone Arnab Impact on Maharashtra : ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसत आहेत. कधी ढगाळ वातावरण, कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी तापमानात वाढ झाल्याने नागरिकांना बदलत्या हवामानाचा सामना करावा लागत आहे. आता पुन्हा राज्यातील काही भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.

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