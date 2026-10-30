Maharashtra Weather Forecast : महाराष्ट्रात पुन्हा अवकाळी पावसाचे सावट; जाणून घ्या कोकण ते विदर्भात कसे असेल हवामान? IMD चा नवा अंदाज

Cyclone Arnab Impact on Maharashtra : ऑक्टोबर महिन्याच्या शेवटी राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसत आहेत. कधी ढगाळ वातावरण, कधी अवकाळी पाऊस, तर कधी तापमानात वाढ झाल्याने नागरिकांना बदलत्या हवामानाचा सामना करावा लागत आहे. आता पुन्हा राज्यातील काही भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले अर्णब चक्रीवादळ २८ ऑक्टोबर रोजी आंध्र प्रदेश आणि यानमच्या किनारपट्टीवर धडकले. त्यानंतर त्याची तीव्रता कमी होऊन त्याचे रूपांतर कमी दाबाच्या क्षेत्रात झाले. या हवामान प्रणालीच्या प्रभावामुळे ३० ऑक्टोबर रोजी राज्यातील काही जिल्ह्यांत हलक्या ते मध्यम पावसासह विजांच्या कडकडाटाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे..कोकणात हलक्या पावसाचा अंदाजहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पालघर, ठाणे आणि मुंबईत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांत हलक्या पावसाचा अंदाज आहे. पावसामुळे काही भागांत वातावरणात गारवा जाणवू शकतो..उत्तर महाराष्ट्रात यलो अलर्टधुळे आणि नंदुरबार जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, नाशिक, घाटमाथा परिसर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडू शकतो. या भागांत ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता असल्याने यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. जळगाव जिल्ह्यातही मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी पडण्याचा अंदाज आहे..Vidarbha Weather: थंडीचा जोर वाढतोय; पारा १६ अंशांवर; विदर्भात अवकाळी पावसाचा इशारा.पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाची शक्यतापुणे जिल्हा आणि घाटमाथा परिसरात हलका ते मध्यम पाऊस होण्याची शक्यता आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांतही पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. मात्र, या जिल्ह्यांसाठी कोणताही अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. .मराठवाडा आणि विदर्भात काय स्थिती?मराठवाड्यात छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत हलक्या पावसाची शक्यता आहे. .विदर्भातील अमरावती, भंडारा, गडचिरोली, गोंदिया आणि नागपूर जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता असून, या जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. अकोला, बुलढाणा, चंद्रपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ येथे हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. .शेतकऱ्यांनी खबरदारी घ्यावीअवकाळी पावसाची शक्यता लक्षात घेता शेतकऱ्यांनी काढणीला आलेली पिके सुरक्षित ठिकाणी ठेवावीत. काढलेले पीक झाकून ठेवावे आणि धान्याचे पावसापासून संरक्षण करावे. विजांचा कडकडाट आणि वादळी वारे सुरू असताना शेतात काम करणे टाळावे. तसेच वीज पडण्याचा धोका असल्याने झाडाखाली आश्रय घेऊ नये..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.