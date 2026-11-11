Maharashtra Weather Forecast : दुपारी उन्हाचा चटका तर रात्री गारठा ! राज्यात पुढील ४ दिवसांत थंडीचा जोर वाढणार, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?

Maharashtra Weather Forecast After Diwali : दिवाळीनंतर महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. राज्यातील बहुतांश भागांतून पावसाने पूर्णपणे माघार घेतली असून पुढील काही दिवस हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभाग आणि प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी वर्तवला आहे.११ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यासाठी पावसाचा येलो, ऑरेंज किंवा रेड अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, पुढील ४ ते ५ दिवसांत किमान तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहाटे आणि रात्री थंडीचा अनुभव येईल. मात्र, दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम राहणार आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .मुंबईसह कोकणात उकाडा कायममुंबई, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. मुंबईत सकाळी धुके आणि दिवसभर निरभ्र आकाश राहण्याचा अंदाज आहे. कमाल तापमान ३२ ते ३६अंश, तर किमान तापमान २० ते२४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहू शकते. त्यामुळे दुपारच्या वेळी नागरिकांना उकाड्याचा त्रास जाणवू शकतो..पुण्यासह पश्चिम महाराष्ट्रात गारवापुण्यात कमाल तापमान ३२ अंश, तर किमान तापमान १५ अंश सेल्सिअस राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे सकाळी आणि रात्री गारवा जाणवेल. सातारा, सांगली, कोल्हापूर आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांतही पावसाची शक्यता नसून हवामान कोरडे राहील..Incredible Innovation : इंटरनेट आणि मोबाईल नेटवर्कशिवाय दाखवणार हवामान! १२ वीच्या विद्यार्थ्याचा चमत्कार, हिमालयातील खेड्यांसाठी बनवले 'लाईफ सेव्हर' यंत्र!.विदर्भात पावसाची शक्यता नाहीनागपूरसह संपूर्ण विदर्भात पुढील काही दिवस पावसाची शक्यता नाही. नागपुरात कमाल तापमान ३० ते ३४ अंशांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे. अमरावती, अकोला, वर्धा, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांतही कोरडे हवामान राहील. त्यामुळे शेतकऱ्यांना कापणी आणि पिकांची वाळवणी करण्यासाठी अनुकूल वातावरण मिळणार आहे. .मराठवाड्यातही कोरडे हवामाननाशिकमध्ये दिवसा उन्हाचा चटका, तर रात्री हलका गारवा जाणवेल. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशिव, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या मराठवाड्यातील जिल्ह्यांतही पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही..2026 ठरू शकते सर्वात उष्ण वर्ष, संयुक्त राष्ट्रांच्या हवामान संघटनेचा इशारा; एल निनोमुळे तापमानात आणखी वाढ होण्याचा इशारा.एकूणच, राज्यात सध्या पावसाने विश्रांती घेतली असून तापमानातील चढ-उतार कायम राहणार आहेत. त्यामुळे नागरिकांना सकाळी आणि रात्री थंडी, तर दुपारी उष्णतेचा सामना करावा लागण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.