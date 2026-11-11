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Maharashtra Weather Forecast : दुपारी उन्हाचा चटका तर रात्री गारठा ! राज्यात पुढील ४ दिवसांत थंडीचा जोर वाढणार, तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?

IMD Alert : दिवाळीनंतर महाराष्ट्रात पावसाने पूर्ण माघार घेतली असून पुढील काही दिवस कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. ११ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यासाठी पावसाचा येलो, ऑरेंज किंवा रेड अलर्ट जारी नाही.
Maharashtra Weather Forecast After Diwali

Maharashtra Weather Forecast After Diwali

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast After Diwali : दिवाळीनंतर महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल पाहायला मिळत आहे. राज्यातील बहुतांश भागांतून पावसाने पूर्णपणे माघार घेतली असून पुढील काही दिवस हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज भारतीय हवामान विभाग आणि प्रादेशिक हवामान केंद्र, मुंबई यांनी वर्तवला आहे.११ नोव्हेंबर रोजी राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यासाठी पावसाचा येलो, ऑरेंज किंवा रेड अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. दरम्यान, पुढील ४ ते ५ दिवसांत किमान तापमानात २ ते ३ अंश सेल्सिअसने घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पहाटे आणि रात्री थंडीचा अनुभव येईल. मात्र, दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम राहणार आहे.

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