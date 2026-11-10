Maharashtra Weather Forecast : राज्यात गुलाबी थंडीचे आगमन, दिवाळीनंतर जोर वाढणार; जाणून घ्या तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान?

राज्यात नोव्हेंबर महिन्याची सुरुवात झाल्यानंतर आता हळूहळू थंडीचा प्रभाव वाढू लागला आहे. सकाळी आणि रात्रीच्या वेळी हवेत गारवा जाणवत असून, पहाटेच्या तापमानातही घट होताना दिसत आहे. अशातच भारतीय हवामान विभागाने (IMD) राज्यातील आगामी हवामानाबाबत नवीन अंदाज वर्तवला आहे. त्यानुसार, पुढील काही दिवस राज्यातील बहुतांश भागांमध्ये हवामान कोरडे आणि आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पुढील 4 ते 5 दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे राज्यात थंडीचा कडाका आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .राज्यात पावसाची शक्यता नाहीहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चारही विभागांमध्ये पुढील काही दिवस हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहणार आहे. सध्या राज्यावर पाऊस आणणारी कोणतीही सक्रिय हवामान प्रणाली कार्यरत नसल्याने पावसाची शक्यता कमी आहे. उपलब्ध अंदाजानुसार, 11 नोव्हेंबरपर्यंत राज्यातील कोणत्याही जिल्ह्यासाठी पावसाचा अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. त्यामुळे शेतकरी आणि नागरिकांना पावसापासून दिलासा मिळणार आहे. .वाळवंटात दिवसा कडक ऊन अन् रात्री कडाक्याची थंडी का असते?.मुंबई-पुण्यात कसे असेल हवामान?मुंबईमध्ये आगामी काळात हवामान उष्ण आणि कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. दिवसा उन्हाचा चटका जाणवू शकतो, तर रात्रीच्या वेळी तुलनेने आल्हाददायक वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, पुण्यात आकाश मुख्यत्वे निरभ्र राहणार आहे. पुणे-शिवाजीनगर हवामान केंद्राच्या अंदाजानुसार, शहरातील किमान तापमान सुमारे 15 अंश सेल्सिअस, तर कमाल तापमान 32 अंश सेल्सिअसपर्यंत राहू शकते..दिवसा उन्हाचा चटका, रात्री थंडीचा गारवाराज्यात सध्या दिवसा आणि रात्रीच्या तापमानात फरक जाणवत आहे. दुपारच्या वेळी उन्हाचा प्रभाव कायम असला, तरी सकाळी आणि उशिरा रात्री थंडीचा अनुभव येत आहे. पुढील काही दिवसांत किमान तापमानात आणखी घट झाल्यास पहाटेच्या वेळी गारवा वाढू शकतो..या बदलत्या हवामानामुळे नागरिकांनी आरोग्याची काळजी घेण्याचे आवाहन केले जात आहे. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी सकाळी व रात्री बाहेर पडताना हलक्या उबदार कपड्यांचा वापर करावा. एकंदरीत, राज्यात सध्या पावसाचा धोका नसला, तरी आगामी दिवसांत गुलाबी थंडीचा प्रभाव अधिक जाणवण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.