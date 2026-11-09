Maharashtra Weather Forecast : राज्यात थंडीचा जोर वाढणार! पुढील ४ दिवसांत किमान तापमानात २ ते ३ अंशांची होणार घट; हवामान विभागाचा ताजा अंदाज

Maharashtra Weather Forecast for November 9–11 : राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात थंडीचा प्रभाव हळूहळू वाढताना दिसत आहे. दिवसाचे तापमान सध्या स्थिर असले, तरी रात्री आणि पहाटेच्या वेळी गारवा वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) राज्यातील आगामी हवामानाबाबत नवीन अंदाज वर्तवला असून, पुढील काही दिवस महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत हवामान कोरडे आणि आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पुढील चार ते पाच दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .पुढील ४ दिवस हवामान कसे राहणार?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, 9 नोव्हेंबर ते 11 नोव्हेंबर या तीन दिवसांच्या कालावधीत कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हवामान मुख्यतः निरभ्र राहणार आहे. या काळात पावसाची शक्यता नसून, आकाश स्वच्छ राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे नागरिकांना दिवसा चांगला सूर्यप्रकाश अनुभवायला मिळेल. तसेच, हवामानात कोणताही मोठा बदल होण्याची शक्यता नसल्याने वातावरण प्रामुख्याने कोरडे राहील..Pune Weather: ढगाळ वातावरण आणि उकाडा! तापमानाचा खेळ थांबणार, पुढील ३ दिवसात गारठा वाढणार.दिवसाचे तापमान स्थिर, रात्री गारवा वाढणारराज्यात पुढील चार ते पाच दिवस कमाल तापमानात विशेष बदल होणार नसल्याचे हवामान विभागाने स्पष्ट केले आहे. म्हणजेच, दिवसा तापमानाची स्थिती जवळपास कायम राहणार आहे. मात्र, रात्रीच्या तापमानात घट होण्याची शक्यता आहे. पुढील चार ते पाच दिवसांत महाराष्ट्राच्या किमान तापमानात हळूहळू 2 ते 3 अंश सेल्सिअसची घट होऊ शकते. त्यामुळे पहाटे आणि रात्री थंडीचा अनुभव अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे..नागरिक आणि शेतकऱ्यांसाठी दिलासापावसाचा अंदाज नसल्याने राज्यातील शेतीची विविध कामे सुरळीत पार पाडण्यास मदत होणार आहे. काढणी, मळणी तसेच इतर शेतीकामांसाठी कोरडे हवामान अनुकूल ठरू शकते. दरम्यान, रात्रीच्या तापमानात घट होणार असल्याने लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक काळजी घ्यावी. एकंदरीत, राज्यात आगामी काही दिवस दिवसा स्थिर तापमान आणि रात्री वाढणारा गारवा असे वातावरण पाहायला मिळणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.