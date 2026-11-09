महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Forecast : राज्यात थंडीचा जोर वाढणार! पुढील ४ दिवसांत किमान तापमानात २ ते ३ अंशांची होणार घट; हवामान विभागाचा ताजा अंदाज

IMD November Update : कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील आणि पावसाची शक्यता नाही. दिवसा कमाल तापमानात विशेष बदल नसताना रात्रीचे तापमान कमी होणार असल्याने थंडी तीव्र होईल.
Maharashtra is expected to experience dry and clear weather from November 9 to 11

Maharashtra is expected to experience dry and clear weather from November 9 to 11

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast for November 9–11 : राज्यात नोव्हेंबर महिन्यात थंडीचा प्रभाव हळूहळू वाढताना दिसत आहे. दिवसाचे तापमान सध्या स्थिर असले, तरी रात्री आणि पहाटेच्या वेळी गारवा वाढण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) राज्यातील आगामी हवामानाबाबत नवीन अंदाज वर्तवला असून, पुढील काही दिवस महाराष्ट्रातील बहुतांश भागांत हवामान कोरडे आणि आकाश निरभ्र राहण्याची शक्यता आहे. विशेष म्हणजे, पुढील चार ते पाच दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात 2 ते 3 अंश सेल्सिअसने घट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

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