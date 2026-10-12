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Maharashtra Weather : राज्यात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम! उन्हाचा चटका वाढणार; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

IMD Forecast : विदर्भात पुढील चार-पाच दिवस ३३–३४ अंश कमाल तापमानासह उष्ण व कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे; तेथेही विशेष अलर्ट नाही. पश्चिम महाराष्ट्रात कमाल ३२ अंश आणि किमान २१ अंश तापमानासह उष्ण, कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे
Maharashtra Weather Forecast for October 12

Maharashtra Weather Forecast for October 12

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून, उन्हाचा चटका आणि उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. राज्यातील अनेक भागांत तापमानात वाढ होत असल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा तीव्र त्रास जाणवत आहे. काही ठिकाणी बदलत्या हवामानासह वाऱ्याचा वेग वाढत असला, तरी बहुतांश भागांत कोरडे आणि उष्ण हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, आज, १२ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कोणताही विशेष हवामान अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र, तापमानातील वाढ आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

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