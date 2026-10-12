Maharashtra Weather : राज्यात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम! उन्हाचा चटका वाढणार; जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?

महाराष्ट्रात ऑक्टोबर हिटचा तडाखा दिवसेंदिवस वाढत असून, उन्हाचा चटका आणि उकाड्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. राज्यातील अनेक भागांत तापमानात वाढ होत असल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा तीव्र त्रास जाणवत आहे. काही ठिकाणी बदलत्या हवामानासह वाऱ्याचा वेग वाढत असला, तरी बहुतांश भागांत कोरडे आणि उष्ण हवामान कायम राहण्याची शक्यता आहे. भारतीय हवामानशास्त्र विभागाच्या अंदाजानुसार, आज, १२ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कोणताही विशेष हवामान अलर्ट जारी करण्यात आलेला नाही. मात्र, तापमानातील वाढ आणि उकाडा कायम राहण्याचा अंदाज आहे. .कोकण विभागात काल उष्णतेचा यलो अलर्ट देण्यात आला होता. मात्र, आज कोणताही विशेष अलर्ट नसून हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. या भागात कमाल तापमान ३६ अंश, तर किमान तापमान २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे मुंबईसह कोकणातील नागरिकांना उष्णता आणि दमट हवामानाचा त्रास जाणवू शकतो..Maharashtra Weather: पुढील ४८ तास महत्त्वाचे! मुंबईसह कोकण पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट.धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. या जिल्ह्यांसाठी कोणताही विशेष हवामान इशारा देण्यात आलेला नाही. कमाल तापमान ३३ ते ३४ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. तापमानातील वाढीसोबत काही भागांत दमट हवामानामुळे उकाडा जाणवू शकतो..पश्चिम महाराष्ट्रातही उष्ण आणि कोरडे हवामान कायम राहण्याचा अंदाज आहे. या भागात कमाल तापमान ३२ अंश, तर किमान तापमान २१ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. विशेष हवामान अलर्ट नसला, तरी वाढत्या उष्णतेमुळे नागरिकांना उन्हाचा त्रास सहन करावा लागू शकतो..Maharashtra Monsoon: महाराष्ट्रातून मॉन्सून परतला! हवामान विभागाची मोठी घोषणा; आता संपूर्ण देशातून कधी घेणार निरोप?.छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. या भागात कमाल तापमान ३५ ते ३७ अंश, तर किमान तापमान २० ते २४ अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. पावसाअभावी अनेक भागांत पाणीटंचाईची समस्या कायम असून, वाढत्या तापमानामुळे नागरिकांच्या अडचणी वाढू शकतात..विदर्भात पुढील चार ते पाच दिवस उष्ण हवामानविदर्भातही ऑक्टोबर हिटचा प्रभाव जाणवत आहे. अमरावतीसह विदर्भातील विविध भागांत उष्ण आणि प्रामुख्याने कोरडे हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. पुढील चार ते पाच दिवस कमाल तापमान ३३ ते ३४ अंश, तर किमान तापमान २२ ते २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याची शक्यता आहे. या विभागासाठीही कोणताही विशेष हवामान अलर्ट नसल्याचे अंदाजात नमूद करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.