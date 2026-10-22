Maharashtra Weather Forecast : राज्यात उकाडा वाढणार, मात्र या भागांत पावसाची शक्यता; जाणून घ्या पुढील ३ दिवस कसे असेल हवामान?

राज्यातील हवामानात सातत्याने बदल होत असून, काही भागांत उष्ण आणि दमट वातावरणामुळे नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे. तर दुसरीकडे, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २२ आणि २३ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील काही जिल्ह्यांत तुरळक ठिकाणी पाऊस पडू शकतो. तर मराठवाडा आणि विदर्भात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. दरम्यान, पुढील दोन दिवसांत राज्यातील कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता असल्याने उकाड्यात आणखी भर पडू शकते..कुठे पाऊस पडणार?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २२ ऑक्टोबर रोजी दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही ठिकाणी हलका पाऊस किंवा मेघगर्जनेसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. उत्तर कोकणातील काही भागांत उष्ण आणि दमट हवामान राहण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांना उकाड्याचा त्रास जाणवू शकतो..Maharashtra Rain Alert : पुढचे २४ तास महत्त्वाचे मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात जोरदार ते अतिजोरदार पावसाची शक्यता.२३ ऑक्टोबर रोजीही दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता कायम आहे. दुसरीकडे, उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात बहुतांश ठिकाणी आकाश निरभ्र राहण्याचा अंदाज आहे. विदर्भातही हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे..तापमानात वाढ होणार?राज्यातील तापमानाबाबत हवामान विभागाने महत्त्वाचा अंदाज वर्तवला आहे. पुढील दोन दिवसांत महाराष्ट्राच्या कमाल तापमानात हळूहळू २ ते ३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विशेषतः दुपारच्या वेळी उष्णतेची तीव्रता जाणवू शकते. मात्र, त्यानंतर कमाल तापमानात मोठा बदल होण्याची शक्यता नसल्याचे सांगण्यात आले आहे..Pune Weather: पुणेकरांना मुसळधार पावसाचा दिलासा! पण उन्हाचा चटका कायम; हवामान विभागाने नेमका काय वर्तवला अंदाज?.दरम्यान, पुढील चार ते पाच दिवसांत राज्याच्या किमान तापमानात मोठा बदल अपेक्षित नाही. त्यामुळे रात्रीच्या तापमानातही फारसा फरक जाणवणार नाही. गुजरातमध्येही पुढील चार ते पाच दिवस कमाल तापमान स्थिर राहण्याचा अंदाज आहे..२४ ऑक्टोबरला हवामान कसे असेल?२४ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील हवामानात तुलनेने स्थिरता राहण्याची शक्यता आहे. कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चारही विभागांत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..एकंदरीत, पुढील दोन दिवस कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाची शक्यता असली, तरी २४ ऑक्टोबरला राज्यात प्रामुख्याने कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.