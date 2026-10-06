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Maharashtra Weather : ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम, मात्र काही जिल्ह्यांत पावसाचा येलो अलर्ट; जाणून घ्या IMD चा अंदाज

IMD Weather Update : नाशिकमध्ये कमाल तापमान 35 अंशांपर्यंत जाऊ शकते.विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांना कोणताही इशारा नसला, तरी गडचिरोलीत वादळी पावसासह ताशी 40 ते 50 किमी वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Weather Forecast for October 6

Maharashtra Weather Forecast for October 6

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast for October 6 : राज्यात सध्या बहुतांश भागांत पावसाने उघडीप घेतली असली, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर पावसाच्या सरींची शक्यता कायम आहे. दुसरीकडे, अनेक भागांत ऑक्टोबर हिटचा तडाखा जाणवत असून दिवसाच्या कमाल तापमानात वाढ होत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 6 ऑक्टोबरसाठी दिलेल्या अंदाजानुसार, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आणि मराठवाड्यातील काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तर विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही.

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