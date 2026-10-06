Maharashtra Weather : ऑक्टोबर हिटचा तडाखा कायम, मात्र काही जिल्ह्यांत पावसाचा येलो अलर्ट; जाणून घ्या IMD चा अंदाज

Maharashtra Weather Forecast for October 6 : राज्यात सध्या बहुतांश भागांत पावसाने उघडीप घेतली असली, तरी काही जिल्ह्यांमध्ये स्थानिक पातळीवर पावसाच्या सरींची शक्यता कायम आहे. दुसरीकडे, अनेक भागांत ऑक्टोबर हिटचा तडाखा जाणवत असून दिवसाच्या कमाल तापमानात वाढ होत आहे. भारतीय हवामान विभागाने (IMD) 6 ऑक्टोबरसाठी दिलेल्या अंदाजानुसार, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भाग आणि मराठवाड्यातील काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तर विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांसाठी कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही..कोकण विभागातील रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांत 6 ऑक्टोबरला हवामान उष्ण आणि दमट राहण्याची शक्यता आहे. दुपारनंतर किंवा संध्याकाळच्या सुमारास काही ठिकाणी हलका पाऊस किंवा गडगडाटासह सरी पडू शकतात. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता असून, ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या तिन्ही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. त्याचवेळी पालघर, ठाणे आणि मुंबईत हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Weather : मॉन्सून अर्ध्या महाराष्ट्रातून माघारी; ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा वाढला, मुंबईसह ५ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट.पश्चिम महाराष्ट्रात पुण्याच्या घाटमाथ्यावर गडगडाटासह हलका पाऊस होऊ शकतो. कोल्हापूर आणि सातारा घाटमाथा परिसरात काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस आणि ताशी 30 ते 40 किलोमीटर वेगाने वारे वाहण्याची शक्यता आहे. या दोन्ही जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. कोल्हापूर शहर व परिसरातही पावसाची शक्यता असून, सातारा, सांगली आणि सोलापूरमध्ये काही ठिकाणी पावसाच्या सरी पडू शकतात..उत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, नाशिक घाटमाथा आणि अहिल्यानगर येथे हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. नाशिकमध्ये तापमान 19 ते 35 अंश सेल्सिअसदरम्यान राहण्याचा अंदाज आहे..विदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, चंद्रपूर, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही. मात्र, गडचिरोलीत काही ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तसेच ताशी 40 ते 50 किलोमीटर वेगाने वारे वाहू शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.