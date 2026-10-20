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Maharashtra Weather Today : दसऱ्याला 'या' जिल्ह्यांत पाऊस धुमाकूळ घालणार; जाणून घ्या आज तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान?

Yellow Alert : उत्तर महाराष्ट्र व मराठवाड्यात बहुतांश जिल्ह्यांत कोरडे हवामान असेल; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये पावसाची शक्यता आहे. विदर्भातील सर्व जिल्ह्यांसाठी कोणताही हवामान अलर्ट जारी केलेला नाही.
Maharashtra Weather Today : दसऱ्याला 'या' जिल्ह्यांत पाऊस धुमाकूळ घालणार; जाणून घ्या आज तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान?
Yashwant Kshirsagar
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महाराष्ट्रातील हवामानात सध्या संमिश्र परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. राज्यातील काही भागांत कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता असून, काही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज आहे. दरम्यान, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे आज राज्यातील हवामान कसे राहणार, हे जाणून घेऊया.

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