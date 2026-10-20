Maharashtra Weather Today : दसऱ्याला 'या' जिल्ह्यांत पाऊस धुमाकूळ घालणार; जाणून घ्या आज तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान?

महाराष्ट्रातील हवामानात सध्या संमिश्र परिस्थिती पाहायला मिळत आहे. राज्यातील काही भागांत कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता असून, काही जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज आहे. दरम्यान, कोकण आणि पश्चिम महाराष्ट्रातील काही भागांत हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याची शक्यता असून, काही जिल्ह्यांना पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. त्यामुळे आज राज्यातील हवामान कसे राहणार, हे जाणून घेऊया..कोकणात कुठे पाऊस, कुठे कोरडे हवामान?कोकण विभागातील पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. रत्नागिरी जिल्ह्यात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज वर्तविण्यात आला आहे. तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासाठी पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. .उत्तर महाराष्ट्रात हवामान कोरडेउत्तर महाराष्ट्रातील धुळे, नंदुरबार, जळगाव, नाशिक, नाशिकचा घाटमाथा आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांत कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे. या भागांत पावसाचा कोणताही विशेष इशारा नमूद करण्यात आलेला नाही..Maharashtra Weather : महाराष्ट्रातील हवामानात मोठा बदल; काही भागांत वादळी पाऊस, तर काही ठिकाणी उकाडा कायम.पश्चिम महाराष्ट्रात पावसाचा अंदाजपश्चिम महाराष्ट्रात पुणे, पुण्याचा घाटमाथा आणि सोलापूर जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. दुसरीकडे, सांगली, सातारा जिल्हा आणि सातारा घाटमाथा परिसरात हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडू शकतो. कोल्हापूर जिल्हा आणि कोल्हापूरच्या घाटमाथ्यावर पावसाचा यलो अलर्ट वर्तविण्यात आला आहे..मराठवाड्यातील हवामान कसे राहणार?मराठवाड्यातील बीड, जालना, परभणी, नांदेड, हिंगोली, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत हवामान कोरडे राहण्याची शक्यता आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात मात्र हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे..विदर्भात कोणताही अलर्ट नाहीविदर्भातील अकोला, अमरावती, भंडारा, बुलढाणा, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, वाशिम आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांसाठी हवामान विभागाने कोणताही विशेष अलर्ट नमूद केलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.