राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कमाल आणि किमान तापमानात चढ-उतार सुरू आहेत. दरम्यान, नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरीस आणि डिसेंबरच्या सुरुवातीला राज्यात थंडीचा जोर वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. पुढील २४ तासांनंतर राज्यातील किमान तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सिअसने घट होण्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे रात्री आणि पहाटेच्या वेळी गारठा वाढणार असून, नागरिकांना पुन्हा एकदा हुडहुडी भरणाऱ्या थंडीचा अनुभव येऊ शकतो. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.२९ नोव्हेंबरला काही भागांत ढगाळ वातावरणहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, २९ नोव्हेंबर रोजी दक्षिण कोकण-गोवा आणि दक्षिण मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये आकाश अंशतः ढगाळ राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, उत्तर कोकण, उत्तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये हवामान निरभ्र आणि कोरडे राहील. दक्षिण महाराष्ट्रातील काही भागांत ढगाळ वातावरणामुळे उकाडा जाणवू शकतो. तर उर्वरित भागांत गारवा कायम राहण्याची शक्यता आहे..३० नोव्हेंबरपासून आकाश निरभ्र राहणार३० नोव्हेंबर आणि १ डिसेंबर रोजी राज्यातील हवामान प्रामुख्याने स्वच्छ आणि निरभ्र राहण्याचा अंदाज आहे. कोकण-गोवा, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पावसाची शक्यता नसून कोरडे हवामान राहील. त्यामुळे रात्रीच्या तापमानात घट होण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होणार आहे..Maharashtra Weather : राज्यात थंडीचा जोर ओसरला; दुपारी उन्हाचा चटका वाढला, जाणून घ्या आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.दिवसा ऊन, रात्री थंडीचा कडाकापुढील ४ ते ५ दिवसांत राज्यातील कमाल तापमानात मोठा बदल होणार नाही. त्यामुळे दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका कायम राहू शकतो. मात्र, पुढील २४ तासांनंतरच्या तीन दिवसांत किमान तापमानात २ ते ४ अंश सेल्सिअसची घट होण्याची शक्यता आहे. परिणामी, सकाळी आणि रात्री थंडीचा जोर वाढेल..दरम्यान, वाढती थंडी गहू, हरभरा आणि ज्वारी यांसारख्या रब्बी पिकांसाठी पोषक ठरू शकते. नागरिकांनी तापमानातील बदल लक्षात घेऊन आरोग्याची काळजी घ्यावी. विशेषतः लहान मुले आणि ज्येष्ठ नागरिकांनी थंडीपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.