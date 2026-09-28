Maharashtra Weather : मॉन्सून परतीच्या वाटेवर! महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा इशारा; पुणे-सातारा-कोल्हापूरसह 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाचा जोर कमी झाला असला, तरी कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुन्हा विजांसह पावसाला पोषक हवामान तयार झाले आहे. आज (ता. २८) पश्चिम महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देत 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे..हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे घाटमाथा, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर आणि सांगली, तसेच मराठवाड्यातील बीड आणि धाराशिव जिल्ह्यांत वादळी वारे आणि विजांसह पाऊस होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागातील नागरिकांनी काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, राज्यातील बहुतांश भागात ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, काही ठिकाणी ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू राहणार आहे. पावसाचा जोर नसलेल्या भागांत उन्हाचा चटका कायम राहण्याचा अंदाज आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात आज पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात येलो अलर्ट, अंदमानात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता.मॉन्सूनच्या परतीचा प्रवास सुरूनैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी (ता. २३) राजधानी दिल्लीसह राजस्थान, पंजाब आणि हरियानाच्या बहुतांश भागातून, तसेच गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतून माघार घेतली आहे. रविवारी (ता. २७) मॉन्सूनची परतीची सीमा कायम होती. दरम्यान, बिहारपासून पश्चिम-मध्य बंगालच्या उपसागरापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. .बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचे क्षेत्रम्यानमारच्या किनाऱ्यालगत बंगालच्या उपसागरात नवीन कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. ही प्रणाली अंदमान समुद्रातून पुढे म्यानमार आणि बांगलादेशाच्या किनाऱ्याकडे सरकण्याची शक्यता आहे. याशिवाय, मध्य उत्तर प्रदेशात सक्रिय असलेले ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र हळूहळू ओसरत जाण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात ! राज्यात आज विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज; २१ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट .तापमानातही चढ-उताररविवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील सर्वाधिक ३५.८ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १५.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले. तर कोयना-नवजा येथे सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत २० मिलिमीटर पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.