Maharashtra Weather : मॉन्सून अर्ध्या महाराष्ट्रातून माघारी; ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा वाढला, मुंबईसह ५ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Monsoon Retreat: Half the State Covered : राज्याच्या निम्म्या भागातून मॉन्सून वारे परतले आहे. यातच ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा चांगलाच तापदायक ठरत आहे. आज (ता. ५) मुंबईसह कोकणात उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) कायम आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका, उकाडा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागातून मॉन्सून परतला असून, दोन ते तीन दिवसांत मराठवाडा, विदर्भाच्या बहुतांश भागांसह राज्याच्या आणखी काही भागांतून मॉन्सून परतण्याची शक्यता आहे. दक्षिण बिहारपासून विदर्भापर्यंत समुद्र सपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा आहे. दक्षिण कर्नाटक आणि उत्तर केरळ परिसरावर ९०० मीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे..Maharashtra Weather : मॉन्सून परतीच्या वाटेवर! महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा इशारा; पुणे-सातारा-कोल्हापूरसह 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट.पावसाने उघडीप देताच, राज्यात उन्हाचा चटका चांगलाच वाढला आहे. अनेक ठिकाणी तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पार गेला आहे. रविवारी (ता. ४) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांमध्ये मालेगाव येथे राज्यातील उच्चांकी ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. अमरावती येथे ३८ अंशापेक्षा अधिक, तर सांताक्रूझ, डहाणू, रत्नागिरी, जळगाव, अकोला येथे ३७ अंशांपेक्षा अधिक तापमानाची नोंद झाली आहे. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १५.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले..आज (ता. ५) कोकणातील पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी जिल्ह्यांत उष्ण व दमट हवामानाची शक्यता असल्याने सतर्कतेचा इशारा (येलो अलर्ट) कायम आहे. उर्वरित राज्यात मुख्यतः निरभ्र आकाशासह, उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे..FAQs१. महाराष्ट्रातून मॉन्सूनचा परतीचा प्रवास किती भागातून सुरू झाला आहे?महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागातून मॉन्सून माघारी परतला आहे. २. पुढील काही दिवसांत मॉन्सून कुठून माघारी परतण्याची शक्यता आहे?पुढील दोन ते तीन दिवसांत मराठवाडा, विदर्भाचा बहुतांश भाग आणि राज्याच्या आणखी काही भागांतून मॉन्सून माघारी जाण्याची शक्यता आहे. ३. महाराष्ट्रातील कोणत्या जिल्ह्यांना आज येलो अलर्ट आहे?पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांना उष्ण व दमट हवामानामुळे येलो अलर्ट आहे. ४. महाराष्ट्रात सर्वाधिक तापमान कुठे नोंदले गेले?मालेगाव येथे राज्यातील सर्वाधिक ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. ५. ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव का जाणवत आहे?पावसाचा जोर कमी होऊन आकाश निरभ्र होत असल्याने तापमानात वाढ झाली असून, त्यामुळे अनेक भागांत ‘ऑक्टोबर हीट’ जाणवत आहे. ६. राज्यातील नीचांकी तापमान कुठे नोंदले गेले?निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात १५.८ अंश सेल्सिअस नीचांकी तापमानाची नोंद झाली. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.