Maharashtra Rain : दिवाळीला धोधो कोसळणार ! 'या' १२ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; विजांच्या कडकडाटासह सरींची शक्यता, ‘मुरासू’ चक्रवादळही निवळणार

IMD Rain and Thunderstorm Alert for Maharashtra Districts : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ चक्रीवादळाची तीव्रता आता कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील पावसाळी वातावरण कायम आहे. आज (४ नोव्हेंबर) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरण राहणार असून, तापमानातील चढ-उतारही कायम राहण्याचा अंदाज आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हवामानातील बदलामुळे राज्यातील कमाल तापमानात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. मंगळवारी (३ नोव्हेंबर) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३५.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. रत्नागिरी, सांताक्रूझ, डहाणू, अकोला, अमरावती आणि चंद्रपूर येथेही तापमानाचा पारा ३४ अंशांच्या पुढे होता. दुसरीकडे, भंडारा येथे राज्यातील नीचांकी १५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..दरम्यान, कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत हलक्या ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस झाला. संगमेश्वर, लांजा आणि वैभववाडी येथे प्रत्येकी २० मिलिमीटर, तर कणकवली येथे १० मिलिमीटर पाऊस नोंदविण्यात आला. मध्य महाराष्ट्रातील कोकरूड, शिराळा आणि शिरूर येथे २० मिलिमीटर, तर चिंचवड, जेऊर आणि वाळवा येथे १० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Maharashtra Rain Alert : राज्यातील हवामान बदललं; कोकणासह मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यातील 'या' जिल्ह्यांत पाऊस लावणार हजेरी, IMD चा नवा अंदाज.या १२ जिल्ह्यांत विजांसह पावसाचा अंदाजआज रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, लातूर, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या जिल्ह्यांमध्ये तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी पावसाच्या वेळी सुरक्षित ठिकाणी आश्रय घ्यावा, असे आवाहन करण्यात येत आहे..Maharashtra Rain : ‘अर्नब’ चक्रीवादळाचा आंध्रप्रदेशला मोठा फटका, महाराष्ट्रातही वातावरण बदलले; 'या' जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता.‘मुरासू’ चक्रीवादळाची तीव्रता कमी होणारबंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले ‘मुरासू’ तीव्र चक्रीवादळ मंगळवारी पहाटे आंध्र प्रदेशातील ओंगोलजवळ जमिनीवर धडकले. यावेळी ताशी १०० ते ११० किलोमीटर वेगाने वारे वाहत होते. तसेच परिसरात मुसळधार पाऊस झाला. सध्या या प्रणालीची तीव्रता कमी होत असून, आज तिचे कमी दाबाच्या क्षेत्रात रूपांतर होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.