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Maharashtra Rain : दिवाळीला धोधो कोसळणार ! 'या' १२ जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा; विजांच्या कडकडाटासह सरींची शक्यता, ‘मुरासू’ चक्रवादळही निवळणार

Murasu Cyclone : चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे राज्यात पावसाळी वातावरण अजूनही कायम आहे. आज (४ नोव्हेंबर) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.
Konkan, Central Maharashtra and Marathwada Weather Today

Konkan, Central Maharashtra and Marathwada Weather Today

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

IMD Rain and Thunderstorm Alert for Maharashtra Districts : बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेल्या ‘मुरासू’ चक्रीवादळाची तीव्रता आता कमी होण्यास सुरुवात झाली आहे. मात्र, या चक्रीवादळाच्या प्रभावामुळे महाराष्ट्रातील पावसाळी वातावरण कायम आहे. आज (४ नोव्हेंबर) कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील १२ जिल्ह्यांमध्ये विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ वातावरण राहणार असून, तापमानातील चढ-उतारही कायम राहण्याचा अंदाज आहे.

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