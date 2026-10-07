Maharashtra Weather : राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा मात्र 'या' चार जिल्ह्यांत पाऊस धोधो कोसळणार; तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Maharashtra Weather: October Heat Intensifies Across State : मॉन्सूनने राज्यातून परतीचा प्रवास सुरू केला असतानाच महाराष्ट्रात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव जाणवू लागला आहे. आज, ७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बहुतांश भागांत उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असून, हवामान विभागाने या जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतही विजांसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे..महाराष्ट्राच्या निम्म्या भागांतून मॉन्सून परतला असून, मंगळवारी (६ ऑक्टोबर) मॉन्सूनच्या परतीची वाटचाल कायम होती. पश्चिम बंगालच्या हिमालयीन भागापासून विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रापर्यंत समुद्रसपाटीपासून ५.८ किलोमीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे. तसेच केरळच्या किनाऱ्यालगत अरबी समुद्रात ५.८ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. मध्य महाराष्ट्रापासून मन्नारच्या आखातापर्यंतही कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याचे हवामान विभागाने सांगितले..Maharashtra Monsoon Withdrawal : निम्म्या राज्यातून परतला पाऊस! मॉन्सूनच्या माघारीस पोषक स्थिती असल्याने प्रवास वेगाने सुरू, जाणून घ्या तुमच्या भागातील स्थिती.राज्यात अनेक ठिकाणी कमाल तापमान ३५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेले आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत मालेगाव येथे राज्यातील सर्वाधिक ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जळगाव, सोलापूर, अकोला, छत्रपती संभाजीनगर आणि वर्धा येथे कमाल तापमान ३७ अंशांपेक्षा अधिक होते. धुळे, बुलढाणा, यवतमाळ आणि वाशीम येथेही तापमान ३६ अंशांपेक्षा जास्त नोंदले गेले. दुसरीकडे, धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..FAQs१. महाराष्ट्रात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव का जाणवत आहे? मॉन्सून परतीच्या मार्गावर असल्याने आकाश प्रामुख्याने निरभ्र राहत असून, अनेक भागांत कमाल तापमान ३५ अंशांच्या पुढे गेले आहे.२. आज महाराष्ट्रात कुठे पावसाचा इशारा आहे? गडचिरोलीमध्ये विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असून, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्गमध्येही विजांसह पावसाचा अंदाज आहे.३. गडचिरोलीला कोणता हवामान अलर्ट देण्यात आला आहे? गडचिरोली जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.४. महाराष्ट्रात सर्वाधिक तापमान कुठे नोंदले गेले? मालेगाव येथे ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली.५. महाराष्ट्रातील नीचांकी तापमान कुठे नोंदले गेले? धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात १७ अंश सेल्सिअस नीचांकी तापमान नोंदले गेले.६. महाराष्ट्रातून मॉन्सून पूर्णपणे परतला आहे का? नाही. सध्या महाराष्ट्राच्या सुमारे निम्म्या भागांतून मॉन्सून परतला असून, उर्वरित भागांतून त्याची परतीची प्रक्रिया सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.