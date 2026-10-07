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Maharashtra Weather : राज्यात ‘ऑक्टोबर हीट’चा तडाखा मात्र 'या' चार जिल्ह्यांत पाऊस धोधो कोसळणार; तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

October Heat : ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव: मॉन्सून परतीच्या मार्गावर असताना राज्यातील बहुतांश भागांत उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता आहे.मालेगावमध्ये राज्यातील सर्वाधिक ३८.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे.
Monsoon Withdrawal Continues in Maharashtra

Monsoon Withdrawal Continues in Maharashtra

esakal

Yashwant Kshirsagar
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Maharashtra Weather: October Heat Intensifies Across State : मॉन्सूनने राज्यातून परतीचा प्रवास सुरू केला असतानाच महाराष्ट्रात ‘ऑक्टोबर हीट’चा प्रभाव जाणवू लागला आहे. आज, ७ ऑक्टोबर रोजी राज्यातील बहुतांश भागांत उन्हाचा चटका आणि उकाडा कायम राहण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दरम्यान, गडचिरोली जिल्ह्यात विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असून, हवामान विभागाने या जिल्ह्यासाठी येलो अलर्ट जारी केला आहे. कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांतही विजांसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे.

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