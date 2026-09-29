Maharashtra Weather : पावसाची पुन्हा एन्ट्री! राज्यातील ८ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ?

Maharashtra Weather Forecast: Rain Likely in Several Districts : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. मात्र, वातावरणातील बदलामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुन्हा विजांसह पावसाला पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे. आज, मंगळवार (ता. २९) रोजी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे..नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी (मॉन्सून) बुधवारी (ता. २३) राजधानी दिल्लीसह राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणाच्या बहुतांश भागातून, तसेच गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतून माघार घेतली होती. सोमवारी (ता. २८) मॉन्सूनच्या परतीची सीमा कायम होती. दरम्यान, पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात समुद्रसपाटीपासून १.५ ते ४.५ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. तसेच उत्तर कर्नाटकपासून तमिळनाडूपर्यंत सुमारे ९०० मीटर उंचीवर हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. या हवामान प्रणालींच्या प्रभावामुळे राज्यातील काही भागांत पावसासाठी पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात आज पावसाचा अंदाज; कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्यात येलो अलर्ट, अंदमानात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता.तापमानात वाढ; सोलापुरात ३६.६ अंशांची नोंदपावसाने उघडीप दिल्यानंतर राज्यातील कमाल तापमानात वाढ झाली आहे. सोमवारी (ता. २८) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर महाबळेश्वर येथे राज्यातील नीचांकी १५.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले..दरम्यान, पहाटेच्या वेळी किमान तापमानात काहीशी घट झाल्याने राज्याच्या काही भागांत गारठा जाणवत आहे. अनेक ठिकाणी दाट धुके आणि दव पडल्याचेही दिसून आले. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात १६.५ अंश, तर परभणी येथील वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठात १६ अंश सेल्सिअस किमान तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather Update : राज्यात १२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज; कमी दाबाचा पट्टा कायम पावसाला पोषक वातावरण.८ जिल्ह्यांना येलो अलर्टआज कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. विशेषतः रायगड, रत्नागिरी, नाशिक घाटमाथा, पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर या जिल्ह्यांत वादळी वारे आणि विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट दिला आहे. .बंगालच्या उपसागरात तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्रदरम्यान, बंगालच्या उपसागरातही महत्त्वाची हवामान प्रणाली तयार झाली आहे. म्यानमारच्या किनाऱ्यालगत सोमवारी (ता. २८) तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र अर्थात डिप्रेशन निर्माण झाले. ही प्रणाली अंदमान बेटांवरील माया बंदरापासून सुमारे ५९० किलोमीटर ईशान्येला आहे. हे डिप्रेशन म्यानमार आणि बांगलादेशच्या किनाऱ्याच्या दिशेने सरकण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत हवामानातील बदलांवर लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.