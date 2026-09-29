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Maharashtra Weather : पावसाची पुन्हा एन्ट्री! राज्यातील ८ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ?

Rain Forecast : पूर्व-मध्य अरबी समुद्रातील चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आणि उत्तर कर्नाटक ते तमिळनाडू कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे पुन्हा पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे.कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात काही ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे.
Maharashtra Weather Forecast: Rain Likely in Several Districts

Maharashtra Weather Forecast: Rain Likely in Several Districts

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast: Rain Likely in Several Districts : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून पावसाने उघडीप दिल्याने दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका वाढू लागला आहे. मात्र, वातावरणातील बदलामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात पुन्हा विजांसह पावसाला पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे. आज, मंगळवार (ता. २९) रोजी कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर हवामान विभागाने काही जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी केला आहे.

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