Maharashtra Weather : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात ! राज्यात आज विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज; २१ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Maharashtra Weather Forecast: राज्यात सध्या उन्हाचा चटका वाढत असतानाच वादळी पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आज, सोमवार (२१ सप्टेंबर) राज्यातील अनेक भागांत वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा घाटमाथा आणि सांगली जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज असून, या भागांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे..आज कोकणातील रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, कोल्हापूर आणि सोलापूर, मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, धाराशिव, लातूर आणि नांदेड, तसेच विदर्भातील अमरावती, यवतमाळ, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. उर्वरित राज्यातही ढगाळ वातावरणासह तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रातील १४ जिल्ह्यात पावसाचा अंदाज; मॉन्सूनच्या परतीच्या प्रवासाला पोषक हवामान.दरम्यान, नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या अर्थात मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली आहे. पश्चिम राजस्थानमधील मॉन्सूनच्या माघारीची सीमा सध्या कायम असून, पुढील दोन दिवसांत आणखी काही भागांतून मॉन्सून परतण्यासाठी पोषक वातावरण निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नैर्ऋत्य मध्य प्रदेश परिसरात सुमारे ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. तसेच ईशान्य अरबी समुद्रात समुद्रसपाटीपासून ३.१ ते ७.६ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे..रविवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत सोलापूर येथे राज्यातील सर्वाधिक ३७.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. तर महाबळेश्वर येथे किमान १८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविले गेले. धाराशिवमधील उमरगा, घाटमाथ्यावरील खंद आणि कोयना पोफळी येथे प्रत्येकी ४० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र; महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर वाढणार? उत्तर महाराष्ट्रात विजांसह पावसाचा अंदाज.कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र होणारउत्तर अंदमान समुद्र आणि पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार झाले आहे. वायव्येकडे सरकत असलेली ही प्रणाली आज अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. बुधवारपर्यंत (२३ सप्टेंबर) ही प्रणाली ओडिशा-आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्याजवळ पोहोचण्याची शक्यता असून, त्याच्या प्रभावामुळे राज्यातील पावसाच्या स्थितीत बदल होऊ शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.