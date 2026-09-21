महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात ! राज्यात आज विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज; २१ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट

Monsoon Withdrawal : पश्चिम राजस्थानमधून नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांच्या म्हणजेच मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात झाली आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र अधिक तीव्र झाल्यास आणि ओडिशा-आंध्र किनाऱ्याकडे सरकल्यास महाराष्ट्रातील पावसाच्या स्थितीत बदल होण्याची शक्यता आहे.
Maharashtra Weather Forecast: Thunderstorms Expected Today

Maharashtra Weather Forecast: Thunderstorms Expected Today

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

Maharashtra Weather Forecast: राज्यात सध्या उन्हाचा चटका वाढत असतानाच वादळी पावसाला पोषक वातावरण तयार झाले आहे. आज, सोमवार (२१ सप्टेंबर) राज्यातील अनेक भागांत वादळी पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. मध्य महाराष्ट्रातील सातारा जिल्ह्याचा घाटमाथा आणि सांगली जिल्ह्यात जोरदार पावसाचा अंदाज असून, या भागांना येलो अलर्ट देण्यात आला आहे. तसेच राज्यातील विविध जिल्ह्यांत विजांसह पावसाची शक्यता आहे.

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