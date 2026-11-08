Maharashtra Weather Update : दिवाळीत थंडीची चाहूल, राज्यातून पावसाची माघार; जाणून घ्या तुमच्या भागात आज कसे असेल हवामान?

नोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रातील हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसत आहेत. कधी उन्हाचा चटका, तर कधी थंडीचा हलका प्रभाव जाणवत आहे. दरम्यान, आज 8 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील एकाही जिल्ह्यासाठी भारतीय हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट जारी केलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. दिवसा काही भागांत उष्णता जाणवण्याची शक्यता असून रात्रीच्या वेळी हवेत गारवा अनुभवायला मिळणार आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सध्या राज्यात पावसासाठी अनुकूल वातावरण नाही. त्यामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चारही विभागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात चढ-उतार सुरू असले तरी आज कोणताही विशेष इशारा देण्यात आलेला नाही..कोकणात हवामान कोरडेमुंबई, ठाणे, पालघर, रानोव्हेंबर महिन्यात महाराष्ट्रातील हवामानात सातत्याने बदल होताना दिसत आहेत. कधी उन्हाचा चटका, तर कधी थंडीचा हलका प्रभाव जाणवत आहे. दरम्यान, आज 8 नोव्हेंबर रोजी राज्यातील एकाही जिल्ह्यासाठी भारतीय हवामान विभागाने पावसाचा अलर्ट जारी केलेला नाही. त्यामुळे संपूर्ण महाराष्ट्रात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहण्याचा अंदाज आहे. दिवसा काही भागांत उष्णता जाणवण्याची शक्यता असून रात्रीच्या वेळी हवेत गारवा अनुभवायला मिळणार आहे..Maharashtra Weather Update : बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या पट्ट्याचा महाराष्ट्रावर आणखी परिणाम होणार, हवामान विभागाचा अंदाज.हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, सध्या राज्यात पावसासाठी अनुकूल वातावरण नाही. त्यामुळे कोकण, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ या चारही विभागांमध्ये पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलेली नाही. गेल्या काही दिवसांपासून तापमानात चढ-उतार सुरू असले तरी आज कोणताही विशेष हवामान इशारा देण्यात आलेला नाही..कोकणात हवामान कोरडेमुंबई, ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या कोकणातील जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा कोणताही इशारा नाही. त्यामुळे किनारपट्टीच्या भागात कोरडे हवामान राहण्याची शक्यता आहे. पर्यटन, प्रवास आणि दैनंदिन कामांसाठी नागरिकांना पावसाचा अडथळा येणार नाही. मात्र, काही भागांत उष्णतेचा प्रभाव जाणवू शकतो..मध्य महाराष्ट्रातही पावसाची शक्यता नाहीपुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, नाशिक, अहिल्यानगर, जळगाव, धुळे आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांमध्येही हवामान कोरडे राहणार आहे. त्यामुळे शेतीची कामे, पिकांची काढणी आणि शेतीमालाची वाहतूक करण्यासाठी शेतकऱ्यांना पावसाची चिंता राहणार नाही..मराठवाडा आणि विदर्भात कोरडे हवामानबीड, धाराशिव, लातूर, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, हिंगोली आणि नांदेड या मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा अलर्ट नाही. यंदा पावसाच्या कमतरतेमुळे अनेक भागांत पाणीटंचाई आणि दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पावसाची शक्यता नसल्याने शेतकऱ्यांची प्रतीक्षा कायम राहणार आहे..दुसरीकडे, नागपूर, अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशिम, यवतमाळ, वर्धा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि भंडारा या विदर्भातील जिल्ह्यांमध्येही पावसाचा कोणताही इशारा देण्यात आलेला नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.