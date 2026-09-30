Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात पुन्हा पावसाचा जोर ! 'या' जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, जाणून घ्या आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान?

महाराष्ट्रात परतीच्या मॉन्सूनची वाटचाल सुरू असतानाच कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही भागांत पावसाला पोषक हवामान निर्माण झाले आहे. हवामान विभागाने आज, ३० सप्टेंबर रोजी सिंधुदुर्ग, सातारा आणि कोल्हापूर या जिल्ह्यांना विजांसह वादळी पावसाची शक्यता असल्याने येलो अलर्ट जारी केला आहे. या भागांत काही ठिकाणी वादळी वाऱ्यांसह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे..म्यानमारच्या किनाऱ्यालगत पूर्व-मध्य बंगालच्या उपसागरात निर्माण झालेले तीव्र कमी दाबाचे क्षेत्र सध्या उत्तरेकडे सरकत आहे. ही प्रणाली बांगलादेशच्या किनाऱ्याकडे जात असताना आजच्या दिवसात हळूहळू विरण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, नैऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी देशाच्या उत्तर आणि पश्चिम भागातील आणखी काही भागातून माघार घेतली आहे. दिल्ली, राजस्थान, पंजाब आणि हरियाणाच्या बहुतांश भागातून, तसेच गुजरात आणि उत्तर प्रदेशच्या काही भागांतून मॉन्सून परतला आहे..Maharashtra Weather : पावसाची पुन्हा एन्ट्री! राज्यातील ८ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ?.राज्यातील वातावरणावर विविध हवामान प्रणालींचा प्रभाव कायम आहे. पूर्व-मध्य अरबी समुद्रात समुद्रसपाटीपासून सुमारे १.५ ते ४.५ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. तसेच दक्षिण तेलंगणापासून आंध्र प्रदेश आणि तमिळनाडूच्या किनारपट्टीमार्गे मन्नारच्या आखातापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय आहे..पावसाने काहीशी उघडीप दिल्याने राज्यातील अनेक भागांत दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका वाढत आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अमरावती येथे राज्यातील उच्चांकी ३६.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे नीचांकी १७.३ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवले गेले..Maharashtra Weather : मॉन्सूनच्या परतीला सुरुवात ! राज्यात आज विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाचा अंदाज; २१ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट .दरम्यान, संगमनेर, सांगोला, शिरूर कासार आणि कळंब येथे प्रत्येकी ३० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली. काही भागांत पहाटे धुके आणि दवही दिसून आले..आज कोकण आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांसह हलक्या पावसाची शक्यता आहे. सिंधुदुर्ग, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील नागरिकांनी विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाच्या पार्श्वभूमीवर आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असा हवामान विभागाचा इशारा आहे. विदर्भ आणि मराठवाड्यासह उर्वरित राज्यात ढगाळ वातावरणासह ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू राहण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.