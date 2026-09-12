महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात १२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज; कमी दाबाचा पट्टा कायम पावसाला पोषक वातावरण

Rain Alert Maharashtra : राज्यातील १२ जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा अंदाज आहे. कमी दाबाचे क्षेत्र कायम असून पावसाला पोषक वातावरण निर्माण झाले आहे.
Maharashtra Weather Update

Maharashtra Weather Update 

esakal

Sandeep Shirguppe
Updated on

Maharashtra Rain Forecast : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ओसरलेला पाऊस पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्रामुळे पुढील दोन दिवस राज्यात वादळी वाऱ्यांसह मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटात जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. आज (ता. १२) पालघरसह ११ जिल्ह्यांना जोरदार सरी आणि वादळी वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला असून, या भागांत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.

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