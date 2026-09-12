Maharashtra Weather Update : राज्यात १२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज; कमी दाबाचा पट्टा कायम पावसाला पोषक वातावरण

Maharashtra Rain Forecast : राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून ओसरलेला पाऊस पुन्हा जोर धरण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरातील कमी दाब क्षेत्रामुळे पुढील दोन दिवस राज्यात वादळी वाऱ्यांसह मेघगर्जना आणि विजांच्या कडकडाटात जोरदार पाऊस होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. आज (ता. १२) पालघरसह ११ जिल्ह्यांना जोरदार सरी आणि वादळी वाऱ्यांचा इशारा देण्यात आला असून, या भागांत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..मॉन्सूनचा आस असलेला कमी दाबाचा पट्टा दक्षिणेकडे सरकला आहे. राजस्थानपासून मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमार्गे बंगालच्या उपसागरातील कमी दाबाच्या क्षेत्रापर्यंत हा पट्टा सक्रिय आहे. दक्षिण कोकण आणि लगतच्या अरबी समुद्रात चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, दक्षिण कर्नाटक ते मन्नारच्या आखातापर्यंतही कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे..पुढील दोन दिवस राज्यात ताशी ३० ते ५० किलोमीटर वेगाने वादळी वारे वाहण्याची शक्यता आहे. यासोबत मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार सरींचा अंदाज आहे.आज (ता. १२) पालघर, जळगाव, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, जालना, हिंगोली, नांदेड, वाशीम, अमरावती, यवतमाळ आणि वर्धा या जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यांसह जोरदार पावसाची शक्यता आहे. उर्वरित राज्यातही विजांसह पाऊस पडण्याचा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे..Maharashtra Rain Forecast : महाराष्ट्रात पावसाची प्रतिक्षा कायम! पुढचे काही दिवस पाऊस नाही? हवामान विभागाचा अंदाज काय?.दरम्यान, बंगालच्या उपसागरात दक्षिण ओडिशा आणि आंध्र प्रदेशच्या किनाऱ्यालगत तयार झालेले कमी दाबाचे क्षेत्र आज अधिक तीव्र होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील काळात त्याचा पावसावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.शुक्रवारी (ता. ११) सकाळपर्यंत चंद्रपूर येथे राज्यातील सर्वाधिक ३६.२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. महाबळेश्वर येथे १६.९ अंश सेल्सिअस इतके नीचांकी तापमान नोंदले गेले. पालघर जिल्ह्यातील तलासरी येथे ३० मिलिमीटर पाऊस झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.