Why Cold Has Eased in Maharashtra : ‘अक्वान’ चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरल्यानंतर महाराष्ट्रातील हवामानात पुन्हा बदल झाल्याचे पाहायला मिळत आहे. चक्रीवादळानंतर निर्माण झालेल्या ढगाळ वातावरणामुळे राज्यातील किमान तापमानात वाढ झाली असून, थंडीचा जोर कमी झाला आहे. गेल्या काही दिवसांपासून जाणवणारी गुलाबी थंडी आता काहीशी ओसरली असून, दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढत आहे. दरम्यान, आज (ता. २५) राज्यातील कमाल आणि किमान तापमानात चढ-उतार होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .उत्तर महाराष्ट्र आणि कोकण परिसरावर समुद्रसपाटीपासून ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती कायम आहे. या हवामान बदलामुळे राज्याच्या बहुतांश भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण निर्माण झाले आहे. परिणामी, रात्रीच्या तापमानात वाढ होत असून, सकाळच्या वेळी जाणवणारी थंडी कमी झाली आहे. दुसरीकडे, दिवसा उन्हाची तीव्रता वाढल्याने नागरिकांना उकाड्याचा सामना करावा लागत आहे..Maharashtra Weather : राज्यात हवामान पुन्हा बदललं ! ढगाळ वातावरणामुळे थंडी गायब, तापमानाचा पारा वाढला; तुमच्या भागात आज कसे असेल वातावरण? .धुळ्यात नीचांकी १२ अंश तापमानाची नोंदमंगळवारी (ता. २४) धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १२ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. मात्र, उर्वरित राज्यातील बहुतांश ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा १५ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे..दरम्यान, कमाल तापमानातही वाढ होत आहे. मंगळवारी सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३५ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले. राज्यातील बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ३० अंशांच्या पुढे कायम आहे. .आज राज्यात अंशतः ढगाळ हवामान राहण्याची शक्यता असून, कमाल आणि किमान तापमानात चढ-उतार होऊ शकतात, असा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. त्यामुळे राज्यात सध्या थंडी आणि उकाडा असे संमिश्र हवामान अनुभवायला मिळत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.