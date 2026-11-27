राज्यात सध्या कमाल आणि किमान तापमानात सातत्याने चढ-उतार सुरू आहेत. उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा जोर कायम असला तरी उर्वरित राज्यात अद्याप गुलाबी थंडीची प्रतीक्षा आहे. सकाळच्या वेळी हवेत गारठा जाणवत असला, तरी दुपारच्या वेळी उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढत आहे. दरम्यान, आज (ता. २७) पूर्व विदर्भातील किमान तापमानात घट होण्याची शक्यता असून, या भागात थंडीचा जोर आणखी वाढणार आहे. तर राज्याच्या उर्वरित भागात तापमानातील चढ-उतार कायम राहण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .हवेच्या कमी दाबाच्या पट्ट्यामुळे हवामानात बदलहवामान विभागाच्या माहितीनुसार, कोमोरिनपासून दक्षिण कर्नाटकपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे. तसेच गुजरात आणि परिसरात समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. याशिवाय अंदमान समुद्रात २९ नोव्हेंबर रोजी चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती तयार होण्याचे संकेत आहेत. या वातावरणीय बदलांचा परिणाम राज्यातील हवामानावर होण्याची शक्यता आहे..धुळ्यात राज्यातील नीचांकी तापमानाची नोंदराज्यात काही ठिकाणी ढगाळ हवामान असतानाही किमान तापमानात घट झाली आहे. उत्तर महाराष्ट्रात थंडीचा कडाका कायम आहे. गुरुवारी (ता. २६) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी ११.३ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात १२.५ अंश, गोंदिया येथे १२.८ अंश, नागपूर येथे १३.६ अंश, तर नाशिक येथे १४.८ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदविण्यात आले. उर्वरित राज्यात किमान तापमान १५ अंशांच्या पुढे होते..Maharashtra Weather : राज्यात थंडीचा जोर ओसरला; दुपारी उन्हाचा चटका वाढला, जाणून घ्या आज तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.रत्नागिरीत सर्वाधिक तापमान; दुपारी उकाडादुसरीकडे, राज्याच्या कमाल तापमानात वाढ झाल्याने दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवत आहे. रत्नागिरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. सांताक्रूझ आणि सोलापूर येथेही कमाल तापमानाचा पारा ३५ अंशांच्या पुढे होता. राज्यातील बहुतांश ठिकाणी कमाल तापमान ३२ अंशांपेक्षा अधिक राहिले..दरम्यान, पुढील काळात पूर्व विदर्भात किमान तापमानात आणखी घट होऊन थंडी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे विदर्भातील नागरिकांना गारठ्याचा सामना करावा लागू शकतो. तर उर्वरित महाराष्ट्रात सकाळी थंडावा आणि दुपारी उकाडा असे संमिश्र हवामान कायम राहण्याचा अंदाज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.