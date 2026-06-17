महाराष्ट्र बातम्या

Monsoon Forecast Maharashtra : मान्सून रेंगाळला ! राज्यातील 'या' भागांत उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, पुण्यातही तापमानात होणार वाढ

Heatwave Alert Maharashtra : पुण्यात तापमान सुमारे 37°C पर्यंत जाण्याची शक्यता असून आकाश मुख्यतः निरभ्र राहील. मान्सून सध्या सोलापूर भागात स्थिर असून 3–4 दिवसांत पुढे सरकण्याची शक्यता आहे; 25 जूनच्या आसपास जोर वाढेल.
Scorching heat grips parts of Maharashtra as temperatures soar

Scorching heat grips parts of Maharashtra as temperatures soar

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील अनेक भागांत पुढील काही दिवस उष्ण आणि दमट हवामानाचा प्रभाव कायम राहणार असून, विदर्भ, उत्तर महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत उष्णतेची लाट येण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. दुसरीकडे, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही भागांत मेघगर्जना, विजांच्या कडकडाटासह हलक्या पावसाची शक्यताही वर्तविली आहे.

Loading content, please wait...
IMD
Weather
monsoon update
Heatwave