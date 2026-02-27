Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात उकाडा वाढणार; मार्च उष्ण ते अतिउष्ण राहण्याची शक्यता

Heatwave in Maharashtra : राज्यात ढगाळ हवामानासोबतच उन्हाचा चटका वाढू लागला असून उकाड्याने नागरिक त्रस्त झाले आहेत. आज (ता. २७) कमाल तापमानात सरासरीपेक्षा ३ ते ४ अंशांनी वाढ होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तविली आहे. तुरळक ठिकाणी अंशतः ढगाळ हवामान राहील, मात्र उष्णतेची तीव्रता कायम राहणार आहे..भारतीय हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, India Meteorological Department (IMD) मार्च महिना उष्ण ते अतिउष्ण राहण्याची शक्यता आहे. दुसऱ्या आठवड्यापासून मध्य भारतात (कोकण-महाराष्ट्रासह) तसेच वायव्य भारतातील अनेक भागांत कमाल तापमान ३८ ते ४० अंश सेल्सिअसपर्यंत जाण्याचा अंदाज आहे. २० मार्चनंतर तापमानात आणखी वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली असून नागरिकांनी आरोग्याची विशेष काळजी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..दरम्यान, गुजरात आणि परिसरावर समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३.१ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती आहे. तसेच दक्षिण कर्नाटकमध्ये १.५ किलोमीटर उंचीवर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आहे. दक्षिण कर्नाटकपासून मराठवाड्यापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा कायम असल्याने राज्यात काही ठिकाणी अंशतः ढगाळ हवामान झाले आहे..Cloudy Weather Impact on Grapes : द्राक्ष उत्पादकांनो सावधान! व्यापाऱ्यांच्या 'या' जाळ्यात अडकू नका; पावसाच्या नावाखाली दराची मोठी लूट? तज्ज्ञांनी काय दिला सल्ला?.गुरुवारी (ता. २६) राजस्थानमधील अलवार येथे देशाच्या सपाट भूभागावरील नीचांकी १० अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. सकाळी साडेआठ वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत महाराष्ट्रातील सोलापूर (Solapur) आणि तमिळनाडूतील येथे देशातील उच्चांकी ३६.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले. राज्यातील नीचांकी तापमान नाशिक जिल्ह्यातील निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात ११.३ अंश सेल्सिअस इतके नोंदविण्यात आले..विदर्भासह राज्यभर उन्हाच्या झळा वाढल्या असून उकाडाही जाणवू लागला आहे. आज राज्यात अंशतः ढगाळ आकाश राहण्याची शक्यता असली तरी कमाल तापमानात वाढ कायम राहील, असा अंदाज हवामान विभागाने वर्तविला आहे.आजचा विभागनिहाय अंदाज (ता. २७):कोकण : हवामान कोरडे राहील.मध्य महाराष्ट्र : हवामान कोरडे राहील.मराठवाडा : हवामान कोरडे राहील.विदर्भ : हवामान कोरडे राहील..देशातील हवामान अंदाज असाखासगी हवामान संस्था स्कायमेट वेदर (Skymet Weather) यांच्या माहितीनुसार पुढील २४ तासांत अंदमान-निकोबार बेटसमूहात काही ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. तेलंगणा, अंतर्गत कर्नाटक आणि केरळच्या काही भागांत हलक्या सरींचा अंदाज आहे. तसेच जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड या पर्वतीय राज्यांत हलका पाऊस, तर अतिउंच भागांत तुरळक हिमवृष्टीस पोषक वातावरण तयार होत आहे. मध्य भारतात मात्र तापमानात सातत्याने वाढ होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.