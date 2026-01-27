महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडीचा कडाका कमी, पावसाची होणार एन्ट्री, आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

IMD Forecast : पुणे व पश्चिम महाराष्ट्रात सकाळी गारवा, दुपारी उष्णता वाढेल. विदर्भात ढगाळ वातावरणामुळे तुरळक पावसाची शक्यता असून उकाडा वाढेल. मराठवाड्यात धुके व हलक्या सरींची शक्यता, मात्र मुसळधार पावसाचा धोका नाही.
Cloudy skies over Maharashtra as winter fades, with IMD predicting rising temperatures and chances of light rain across Mumbai, Pune, Vidarbha, and Marathwada.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यातील हवामान सध्या संक्रमणकाळातून वाटचाल करत असून, हिवाळ्याचा कडाका हळूहळू संपत चालला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, आज २७ जानेवारी रोजी मुंबई, नागपूरसह विविध भागांत दिवसभर उष्णता वाढेल, तर सकाळी हलकं धुके आणि काही ठिकाणी तुरळक सरी पडण्याची शक्यता आहे. थंडीचा प्रभाव कमी होत असल्याने रात्रीचा गारवा कमी जाणवेल, पण दुपारनंतर उन्हाचा चटका सहन करावा लागेल. पुढील २-३ दिवस तापमान स्थिर राहील, तरी हळूहळू उकाड्यात वाढ होईल. असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे.

