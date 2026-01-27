Maharashtra Weather Update : राज्यात थंडीचा कडाका कमी, पावसाची होणार एन्ट्री, आज तुमच्या भागात कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

राज्यातील हवामान सध्या संक्रमणकाळातून वाटचाल करत असून, हिवाळ्याचा कडाका हळूहळू संपत चालला आहे. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, आज २७ जानेवारी रोजी मुंबई, नागपूरसह विविध भागांत दिवसभर उष्णता वाढेल, तर सकाळी हलकं धुके आणि काही ठिकाणी तुरळक सरी पडण्याची शक्यता आहे. थंडीचा प्रभाव कमी होत असल्याने रात्रीचा गारवा कमी जाणवेल, पण दुपारनंतर उन्हाचा चटका सहन करावा लागेल. पुढील २-३ दिवस तापमान स्थिर राहील, तरी हळूहळू उकाड्यात वाढ होईल. असा हवामान विभागाचा अंदाज आहे. .मुंबई-कोकणात धुके आणि ढगाळ हवामानमुंबई, ठाणे, नवी मुंबई, रायगड, रत्नागिरी व सिंधुदुर्गात सकाळी हलकं धुके जाणवेल. दुपारनंतर आकाश अंशतः ढगाळ राहील, काही ठिकाणी तुरळक हलक्या सरी पडू शकतात. मुंबईत कमाल तापमान ३० ते ३२ अंश सेल्सिअस, किमान १९ ते २२ अंश राहण्याचा अंदाज. IMD च्या मुंबई अंदाजानुसार आज किमान २८°तर कमाल २२° असा हवामान राहिल . समुद्रकिनारी मध्यम वारे वाहतील, पावसाचा धोका कमी..पुणे-पश्चिम महाराष्ट्रपुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूर परिसरात हवामान कोरडे राहील. सकाळी थोडी थंडी, पहाटे हलकं धुके. दुपारी सूर्यप्रकाशाने उष्णता वाढेल. पुण्यात कमाल २९ ते ३१ अंश, किमान १४ ते १७ अंश तापमान राहण्याचा अंदाज आहे. पश्चिम महाराष्ट्रात पुढील काही दिवसांत तापमान हळूहळू वाढेल, थंडी आणखी कमी होईल..विदर्भात ढगाळ वातावरणनागपूर, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, चंद्रपूर, गडचिरोलीत सकाळी सौम्य गारवा, दुपारी उकाडा नागपूरमध्ये कमाल ३१ ते ३४ अंश राहिल, किमान १७ ते २१ अंश सेल्सियस राहिल. ढगाळ वातावरणामुळे तुरळक सरी कोसळण्याची शक्यता. पूर्व भागांत तापमान वाढत असल्याने शेतकऱ्यांनी सावधगिरी बाळगावी..Weather Forecast Maharashtra : थंडी कमी होणार की वाढणार हवामान अंदाज आला समोर, किमान तापमानात चढ-उतार.मराठवाड्यात धुके-सरीछत्रपती संभाजीनगर, जालना, बीड, परभणी, नांदेड, लातूरमध्ये सकाळी धुके, दिवसभर अंशतः ढगाळ वातावरण राहिल. काही ठिकाणी हलक्या सरी कोसळण्याची शक्यता. कमाल २९ ते ३१ अंश, किमान १६ ते २० अंश तापमानाची शक्यता. मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांसाठी हा बदल दिलासादायक, पण मोठ्या पावसाचा धोका नाही.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.