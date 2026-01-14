महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather : राज्यात 'उकाडा' जाणवू लागला, किमान तापमानात वाढ, पण लवकरच थंडी परतणार

Maharashtra Cold Wave : मध्य व दक्षिण महाराष्ट्रात ढगांमुळे रात्रीचे तापमान जास्त नोंदले गेले. धुळे येथे राज्यातील सर्वांत कमी ७ अंश सेल्सिअस किमान तापमान नोंदले गेले. हवामानातील बदलामुळे पुढील काही दिवसांत थंडी हळूहळू परतण्याची शक्यता आहे.
Cloudy skies over Maharashtra leading to increased minimum temperatures, reducing night-time cold and creating humid winter conditions.

Yashwant Kshirsagar
महाराष्ट्रात ढगाळ आणि पावसाळ्या सदृश हवामानामुळे किमान तापमानात लक्षणीय वाढ झाली आहे. यामुळे पहाटे आणि रात्रीचा गारठा कमी होऊन उकाड्यासारखी स्थिती निर्माण झाली आहे. हवामान विभागाच्या (IMD) माहितीनुसार, आज (१४ जानेवारी) किमान तापमानातील ही वाढ कायम राहण्याची शक्यता आहे, तर उद्यापासून (१५ जानेवारी) ते हळूहळू कमी होण्याचा अंदाज आहे.

