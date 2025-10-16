मान्सूनला आज निरोप! कोकण, मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता, 13 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातून मॉन्सून परतला आहे. राज्यात उन्हाचा चटका कायम असताना, पावसासाठी पोषक हवामान आहे. गुरुवारी कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहून, तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे..काही दिवस राज्यात सातत्याने अंशतः ढगाळ हवामान, उन्हाचा चटका आणि उकाडा अनुभवायला मिळत आहे. तापमानाचा पारा ३२ अंशांच्या वर असल्याने दुपारी घराबाहेर पडणे तापदायक ठरत आहे. पुढील चार दिवस राज्यात बहुतांश भागात पावसाची शक्यता आहे. १६ ऑक्टोबर ते २० ऑक्टोबर या कालावधीत पावसाची शक्यता आहे. या कालावधीत राज्यात ढगाळ वातावरण राहणार असून तुरळक ठिकाणी पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवलाय..Pune Rain: पुणे परिसरात आज हलक्या पावसाची शक्यता.मान्सून परतीच्या प्रवासात काही भागात कोसळण्याची शक्यता आहे. रायगड, रत्नागिरी, पुणे, सातारा, अहिल्यानगर, बीड, धाराशिव, लातूर, जालना, छत्रपती संभाजीनगर, धुळे आणि जळगाव या जिल्ह्यांना गुरुवारी यलो अलर्ट देण्यात आलाय. तर मुंबईत गुरुवारी ते शनिवारपर्यंत पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आलीय..मॉन्सून आज निरोप घेणारनैऋत्य मोसमी वाऱ्यांची (मॉन्सून) परतीची वाटचाल अंतिम टप्प्यावर आली आहे. सोमवारी (ता. १३) महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागांतून मॉन्सून परतला आहे. मंगळवारी (ता. १४) संपूर्ण पूर्वोत्तर राज्ये आणि ओडिशा, छत्तीसगडच्या काही भागांतून मॉन्सून माघारी फिरला आहे. आज (ता. १६) मॉन्सून संपूर्ण देशाचा निरोप घेण्याची शक्यता असून, दक्षिण भारतात ईशान्य मोसमी वारे (ईशान्य मॉन्सून) सक्रिय होण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.