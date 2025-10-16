मान्सूनला आज निरोप! कोकण, मराठवाड्यात विजांसह पावसाची शक्यता, 13 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Updates : संपूर्ण देशातून मान्सून आज निरोप घेणार असून महाराष्ट्रासह काही राज्यांमध्ये पावसाची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील १३ जिल्ह्यांना आज यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे.
सूरज यादव
महाराष्ट्राच्या बहुतांश भागातून मॉन्सून परतला आहे. राज्यात उन्हाचा चटका कायम असताना, पावसासाठी पोषक हवामान आहे. गुरुवारी कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडा विजांसह पावसाची शक्यता असल्याने दक्षतेचा इशारा (यलो अलर्ट) देण्यात आला आहे. उर्वरित राज्यात उन्हाचा चटका कायम राहून, तुरळक ठिकाणी हलक्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे.

