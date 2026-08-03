महाराष्ट्र बातम्या

Monsoon Update : पुढील तीन तास महत्त्वाचे ! मुंबई, ठाणे अन् पुण्यात जोरदार पावसाची शक्यता; तुमच्या जिल्ह्यात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

Pune Thane Rain Forecast : पुढील 3 तासांत मुंबई, ठाणे, रायगड आणि पुणे घाट परिसरात जोरदार पावसाची शक्यता आहे. पुणे जिल्ह्याच्या मैदानी भागात हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागांत आज जोरदार पावसाचा अंदाज आहे.
Monsoon Update : पुढील तीन तास महत्त्वाचे ! मुंबई, ठाणे अन् पुण्यात जोरदार पावसाची शक्यता; तुमच्या जिल्ह्यात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या
Yashwant Kshirsagar
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राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. पुढील तीन तासांत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर रायगड ठाणे आणि पुणे घाट परिसरात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर पुणे जिल्ह्यातील मैदानी भागात हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे, दरम्यान आज दिवसभरात कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश भागांत मात्र हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि ढगाळ वातावरण राहील असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे.

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