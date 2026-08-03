Monsoon Update : पुढील तीन तास महत्त्वाचे ! मुंबई, ठाणे अन् पुण्यात जोरदार पावसाची शक्यता; तुमच्या जिल्ह्यात आज कसे असेल हवामान? जाणून घ्या

राज्यातील अनेक भागांत मुसळधार पावसाने हजेरी लावली आहे. पुढील तीन तासांत मुंबई शहर, मुंबई उपनगर रायगड ठाणे आणि पुणे घाट परिसरात जोरदार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे तर पुणे जिल्ह्यातील मैदानी भागात हलका ते मध्यम स्वरुपाचा पाऊस पडण्याची दाट शक्यता आहे, दरम्यान आज दिवसभरात कोकण, घाटमाथा आणि विदर्भातील काही भागांमध्ये जोरदार पावसाची शक्यता आहे. राज्यातील बहुतांश भागांत मात्र हलका ते मध्यम स्वरूपाचा पाऊस आणि ढगाळ वातावरण राहील असा अंदाज हवामान विभागाने दिला आहे. .पालघर, ठाणे आणि मुंबईसाठी रायगड आणि रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला असून या भागांत काही ठिकाणी जोरदार ते मुसळधार पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. पुढील काही दिवस पावसाचा जोर आणखी कमी होण्याची चिन्हे आहेत..Maharashtra Rain Alert : आजपासून पाऊस पुन्हा सक्रिय ! मुंबईसह ६ जिल्ह्यांना येलो अलर्ट; तुमच्या जिल्ह्यांत कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या.नाशिकच्या घाटमाथ्यासाठी यलो अलर्ट देण्यात आला आहे. धुळे, नंदुरबार, जळगाव आणि नाशिक जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. उद्यापासून या भागातही पावसाची तीव्रता आणखी कमी होईल. पुणे व सातारा जिल्ह्यांच्या घाटमाथ्यासाठीही यलो अलर्ट आहे. कोल्हापूर, सातारा, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी मात्र कोणताही इशारा नाही. येथे हलका पाऊस, ढगाळ वातावरण आणि अधूनमधून सूर्यदर्शन होण्याची शक्यता आहे. .मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी इशारा नाही. येथे हलका पाऊस, दमट व ढगाळ हवामान राहील. या भागात पावसाची तूट कायम असल्याने शेतकऱ्यांमध्ये चिंता आहे..विदर्भात अकोला, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया आणि वर्धा जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट आहे. बुलढाणा, नागपूर आणि यवतमाळ जिल्ह्यांत हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. उद्यापासून येथेही पावसाचा जोर कमी होऊन हवामान अधिक कोरडे होण्याची शक्यता आहे.एकूणच राज्यातील हवामानात बदल होत असून पुढील काही दिवस पावसाचा जोर कमी राहील. घाटमाथा, कोकण आणि विदर्भातील काही भाग वगळता उर्वरित राज्यात हलका ते मध्यम पाऊस पडेल. नागरिकांनी हवामान विभागाच्या ताज्या सूचना आणि इशाऱ्यांचे पालन करावे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.