Maharashtra Weather Update : राज्यात उन्हाचा तडाखा वाढला, पुढील ५ दिवसांत वातावरणात होणार बदल, तुमच्या भागांत कसे असेल हवामान ? जाणून घ्या

फेब्रुवारी महिन्यातील शेवटचा आठवडा जवळ आला असताना महाराष्ट्रातील हवामानात लक्षणीय बदल दिसून येत आहेत. भारतीय हवामान विभागाच्या (IMD) ताज्या अंदाजानुसार, गुरुवार, १९ फेब्रुवारी २०२६ रोजी मुंबईसह राज्याच्या बहुतांश भागात कोरडे आणि उष्ण हवामान राहण्याची शक्यता आहे. हिवाळ्याचा प्रभाव हळूहळू कमी होत असून, उन्हाळ्याची चाहूल लागू लागली आहे..मुंबईत कसे असेल हवामान?मुंबईत सकाळी हलके धुके किंवा धूसरता (haze) जाणवू शकते, तर दिवसभर आकाश मुख्यतः स्वच्छ किंवा अंशतः ढगाळ राहील. कमाल तापमान ३० ते ३३ अंश सेल्सिअस आणि किमान तापमान २१ ते २३ अंश सेल्सिअसच्या आसपास राहण्याचा अंदाज आहे. दुपारच्या वेळी उकाडा जाणवेल, तर सकाळी आणि रात्री तुलनेने गारवा थोडा जास्त राहील. उष्ण आणि दमट वातावरणामुळे नागरिकांना काळजी घेण्याची गरज आहे..कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाडाकोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात हवामान प्रामुख्याने कोरडे राहील. पावसाची शक्यता नगण्य असून, सूर्यप्रकाश जास्त राहील. राज्याच्या बहुतांश जिल्ह्यांत कमाल तापमान ३२ ते ३६ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचू शकते. येत्या २-३ दिवसांत तापमानात फारसा बदल होणार नाही, पण त्यानंतर हळूहळू २ ते ३ अंशांची वाढ होईल. .Maharashtra Weather Update : फेब्रुवारीच्या पहिल्याच दिवशी वातावरणात बदल, IMD चा इशारा, जाणून घ्या तुमच्या जिल्ह्यात कसे असेल हवामान?.किमान तापमानात वाढ पुढील ५ दिवसांत राज्यातील अनेक भागांत किमान तापमानात २-३ अंश सेल्सिअसने वाढ होण्याची शक्यता आहे. यामुळे रात्रीची थंडी कमी होऊन वातावरण उबदार होईल. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात सध्या असलेली थंडी आता ओसरेल. एकूणच १९ फेब्रुवारीपासून थंडीचा प्रभाव कमी होऊन कडक उन्हाचा अनुभव येऊ लागेल.