Maharashtra Weather Update : मॉन्सूनची महाराष्ट्रातून माघार, तापमानाचा पारा ३९ अंशांपार, ६ जिल्ह्यांना उष्णतेचा येलो अलर्ट

महाराष्टात ऑक्टोबर हीटचा तडाखा वाढला असून, उन्हाच्या तीव्र चटक्यामुळे नागरिक हैराण झाले आहेत. अनेक भागातील कमाल तापमानाचा पारा ३७ अंश सेल्सिअसच्या पुढे गेला आहे. अमरावतीमध्ये राज्यातील उच्चांकी ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली आहे. दरम्यान, आज (११ ऑक्टोबर) कोकणातील सहा जिल्ह्यांमध्ये उष्ण आणि दमट हवामानाचा अंदाज वर्तवण्यात आला असून, हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. उर्वरित महाराष्ट्रातही उन्हाचा चटका आणि उकाडा वाढण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे..कोकणातील सहा जिल्ह्यांना येलो अलर्टहवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांमध्ये उष्ण व दमट हवामान राहण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या सहा जिल्ह्यांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. कोकण किनारपट्टीवरील वाढता उकाडा आणि दमट वातावरण यामुळे नागरिकांना अस्वस्थतेचा सामना करावा लागू शकतो..Maharashtra Monsoon: महाराष्ट्रातून मॉन्सून परतला! हवामान विभागाची मोठी घोषणा; आता संपूर्ण देशातून कधी घेणार निरोप?.दुसरीकडे, राज्याच्या उर्वरित भागातही कमाल तापमानात वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांनी उन्हाच्या तीव्रतेपासून बचाव करण्यासाठी आवश्यक खबरदारी घेण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे..अमरावतीमध्ये राज्यातील उच्चांकी तापमानराज्यातील तापमानवाढ कायम असून, शनिवारी (१० ऑक्टोबर) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत अमरावती येथे ३९.४ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. हे राज्यातील सर्वाधिक कमाल तापमान ठरले. अकोला, जळगाव आणि मालेगाव येथे पारा ३८ अंश सेल्सिअसपर्यंत पोहोचला.याशिवाय धुळे, सांताक्रूझ, सोलापूर, वर्धा आणि निफाड येथेही कमाल तापमान ३७ अंश सेल्सिअसच्या पुढे नोंदवण्यात आले. किमान तापमानाच्या नोंदीनुसार, जळगाव येथे १८.२ अंश सेल्सिअस, तर धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली..Maharashtra Weather: पुढील ४८ तास महत्त्वाचे! मुंबईसह कोकण पट्ट्यात उष्णतेच्या लाटेचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट. अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र?नैर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यांनी अर्थात मॉन्सूनने संपूर्ण महाराष्ट्रातून माघार घेतली आहे. देशाच्या उर्वरित भागातूनही मॉन्सून परतण्यासाठी पोषक स्थिती निर्माण झाली आहे. पुढील दोन ते तीन दिवसांत पूर्वोत्तर भारतासह दक्षिण भारताच्या आणखी काही भागांतून मॉन्सून माघारी फिरण्याची शक्यता आहे..दरम्यान, थायलंडच्या किनाऱ्यालगत चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे. १३ ऑक्टोबरपर्यंत अंदमान समुद्रात कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. तसेच मन्नारच्या आखाताजवळ चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती असून, तेथून उत्तर मध्य महाराष्ट्रापर्यंत कमी दाबाचा पट्टा विस्तारला आहे..एकीकडे मॉन्सूनची माघार सुरू असताना दुसरीकडे राज्यात ऑक्टोबर हीटचा प्रभाव वाढत आहे. त्यामुळे आगामी दिवसांत तापमानातील बदल आणि हवामानाच्या स्थितीकडे लक्ष ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.