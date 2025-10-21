Maharashtra Rain Alert : ऐन दिवाळीत थंडी गायब, 'ऑक्टोबर हिट' चा चटका वाढला, आज राज्यातील 'या' भागांत पावसाचा इशारा

Summaryपुण्यात कमाल तापमान ३२.३°से. आणि किमान १९.४°से. नोंदवले गेले.हवामान तज्ञांच्या मते, थंडीची खरी चाहूल लागण्यासाठी तापमान अधिक खाली येणे आवश्यक आहे.सिंधुदुर्ग, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांना विजांसह पावसाचा येलो अलर्ट जारी..दरवर्षी दिवाळीआधी थंडीची चाहूल लागते, मात्र यंदा थंडीविनाच दिवाळी साजरी होत आहे. राज्यात ऑक्टोबर हिटचा चटका कायम असून उकाडा वाढला आहे.अशातच वातावरण ढगाळ झाले असून पावसाला पोषक हवामान होत आहे. राज्यातील अनेक भागांत आज पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे..दा मुंबईच्या कमाल आणि किमान तापमानात वाढ नोंदविण्यात आली.सोमवारी कमाल तापमान ३५.९, तर किमान तापमान २५.१ अंश सेल्सिअस नोंदविण्यात आले.पुण्यात कमाल ३२.३ अंश सेल्सिअस आणि किमा १९.४ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदविले गेले आहे. हवामान तज्ञांच्या मते थंडीसाठी कमाल तापमान ३२ अंश सेल्सिअपेक्षा कमी, तर किमान तापमान २० पेक्षा कमी असणे अपेक्षित असते, मात्र या महिन्यात तरी तापमानाचा पारा एवढ्या खाली घसरण्याची शक्यता नाही. .दरम्यान उकाडा वाढल्यामुळे पावसाची शक्यता आहे. राज्यातील काही भागांत आज पावसाची शक्यता आहे, आज सिंधुदुर्ग, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्ह्यात विजांसह पावसाची शक्यता आहे. त्यामुळे या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पावसाचा अंदाज हवामान विभागाने व्यक्त केला आहे. .FAQsप्र.१: यंदा थंडी का जाणवत नाही? ➡️ ऑक्टोबर हिटमुळे वातावरण तापले असून थंडीची चाहूल अजून लागलेली नाही.प्र.२: पाऊस कधी पडणार आहे? ➡️ पुढील पाच दिवसांत राज्यात तुरळक ठिकाणी विजांसह पाऊस होण्याची शक्यता आहे.प्र.३: कोणत्या भागात येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे? ➡️ सिंधुदुर्ग, सातारा घाटमाथा, कोल्हापूर, परभणी, हिंगोली, नांदेड, बुलडाणा, अकोला, अमरावती, गोंदिया व गडचिरोली या जिल्ह्यांना.प्र.४: मुंबई आणि पुण्यात सध्या किती तापमान आहे? ➡️ मुंबईत ३५.९°से. कमाल व २५.१°से. किमान; पुण्यात ३२.३°से. कमाल व १९.४°से. किमान तापमान नोंदले आहे.प्र.५: थंडी सुरू होण्यासाठी कोणते तापमान आवश्यक असते? ➡️ कमाल तापमान ३२°से. पेक्षा कमी आणि किमान २०°से. पेक्षा कमी असले की थंडी जाणवू लागते.प्र.६: सध्याचा हवामानाचा कल काय दर्शवतो? ➡️ उकाडा कायम असून वातावरण ढगाळ आहे आणि पावसाला पोषक परिस्थिती निर्माण होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.