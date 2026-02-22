Maharashtra Weather : थंडी गायब, कोकणात अवकाळीचा तडाखा, विदर्भासह मध्य महाराष्ट्रात पावसाची शक्यता

राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून थंडीचा कडाका कमी झाला असून अनेक भागात ढगाळ वातावरण दिसून येतंय. नाशिकसह कोकणात रत्नागिरीत काही भागात पावसाने हजेरी लावल्यानं शेतकऱ्यांना फटका बसण्याची शक्यता आहे. हवामान विभागाकडून मध्य महाराष्ट्रासह विदर्भात पावसाचा इशारा देण्यात आला आहे. उन्हाचा कडाकाही वाढल्यानं तापमानात मोठी वाढ झाली आहे. काही ठिकाणी ढगाळ वातावरणामुळे शेतकरी चिंतेत आहेत. वातावरणात होणाऱ्या अचानक बदलामुळे रब्बी हंगाम धोक्यात आला आहे..महाराष्ट्रात विदर्भ आणि मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा इशारा देण्यात आलाय. दोन ते तीन दिवस मेघगर्जना आणि वीजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. येत्या दोन तीन दिवसात वातावरणात बदल होऊन उकाड्यापासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..काम देतो, ११ लाख दे! भाजप आमदाराची कंत्राटदाराकडे मागणी, ५ लाखांवर तडजोड; लाच घेताना अटक.पुण्यात तापमानात घट होणारपुण्यात गेल्या काही दिवसांपासून किमान तापमानात मोठी वाढ नोंदविण्यात येत होती. त्यामुळे शहरातील उकाड्यातदेखील वाढ झाली होती. मात्र, पुढील दोन ते तीन दिवसांत किमान तापमानात घट होणार असल्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे. त्यामुळे पुणेकरांना उकाड्यापासून काहीसा दिलासा मिळण्याची.मुल्हेरला पावसाची हजेरीनाशिकमध्ये मुल्हेर परिसरात शुक्रवारी सायंकाळच्या सुमारास अचानक अवकाळी पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने नागरिकांची चांगलीच तारांबळ उडाली. दिवसभर ढगाळ वातावरण असतानाच सायंकाळी अचानक वातावरणात बदल झाला आणि काही क्षणांतच मुसळधार सरी कोसळू लागल्या. अनपेक्षितपणे झालेल्या या पावसामुळे बाजारपेठ, रस्ते आणि शेतमळ्यांमध्ये गोंधळाचे चित्र पाहायला मिळाले..कोकणातही अवकाळीकोकणातही काही भागात मुसळधार पावसानं हजेरी लावलीय. रत्नागिरी लांजा तालुक्यात जोरदार पाऊस झाला. यामुळे आंबा बागायतदारांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे. लांजा तालुक्यात मुसळधार पावसाने आंबा आणि काजू पिकाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे. केळीच्या बागा आडव्या झाल्या आहेत. तर आंबा आणि काजूचे मोहोर गळून पडले आहेत..परभणीत तापमान वाढपरभणी शहराच्या तापमानात लक्षणीय वाढ नोंदवली गेली आहे. कमाल तापमान ३५.३ तर किमान तापमान १९.० अंश सेल्सिअस इतके नोंदले गेले आहे. गेल्या आठवड्यापासून किमान तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने रात्रीच्या वेळीदेखील उकाड्याची जाणीव होऊ लागली आहे. दिवसभर कडक उन्हामुळे नागरिक त्रस्त असून सायंकाळनंतरही उष्णतेची तीव्रता कमी होत नसल्याचे चित्र आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.