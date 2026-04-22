राज्यात पुढचे चार दिवस पावसाचे, मराठवाडा अन् मध्य महाराष्ट्राला ‘येलो अलर्ट’

पुणे : राज्यात पुढचे चार दिवस विविध भागांत वादळी पावसासह गारपीट होण्याची शक्यता हवामान विभागाने वर्तवली आहे. दक्षिण विदर्भ, मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रासाठी 'येलो अलर्ट' जारी करण्यात आला असून नागरिकांना सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे..हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, सांगली, सोलापूर, सातारा, धाराशिव, लातूर, परभणी, बीड, चंद्रपूर आणि यवतमाळ या जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पावसाची शक्यता आहे. याशिवाय काही भागात गारपीटीचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. हवेतील आर्द्रतेचे प्रमाण वाढल्यामुळे हवामानात अचानक बदल होत असल्याचे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे..Maharashtra Rain Update: मुंबई-पुणे अलर्ट! पुढील काही तासांत वादळी पाऊस, विजांचा कडकडाट; उष्णतेच्या तडाख्यात अचानक बदलाचा इशारा.महत्त्वाचे म्हणजे एकीकडे पावसाची शक्यता असताना विदर्भातील बहुतांश जिल्ह्यांमध्ये तापमान ४० अंशांच्या पुढे गेले आहे. काही ठिकाणी उष्णतेच्या लाटेचाही इशारा देण्यात आला आहे..दरम्यान, आज सायंकाळी पुण्यात अचानक पावसाने जोरदार हजेरी लावली. अलका टॉकीज चौकापासून कोथरूडपर्यंत अनेक भागांत मुसळधार पाऊस झाला. कोथरूड, वारजे, डेक्कन, माळवाडी, शिवणे, उत्तमनगर आणि कोंढवे-धावडे परिसरात गारांसह पाऊस पडल्याने नागरिकांची चांगलीच धावपळ उडाली..मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड्याला गारपिटीचा ऑरेंज अलर्ट; तर उर्वरित राज्याला वादळी पावसाचा इशारा.या पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतकऱ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. गहू, हरभरा, ज्वारी, मका आणि कांदा या रब्बी हंगामातील पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. बदलत्या हवामानामुळे शेतकरी चिंतेत सापडला आहे.