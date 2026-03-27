Maharashtra Weather Update : पुढील ३ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

1. महाराष्ट्रात पुढील तीन दिवस वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा हवामान विभागाने दिला आहे. 2. पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांत मेघगर्जनेसह पाऊस होण्याची शक्यता आहे. 3. कोकणातील सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका पाऊस अपेक्षित आहे. 4. विदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. .महाराष्ट्रात सध्या हवामानाचे चित्र वेगळे दिसत आहे. एकीकडे कोकण वगळता राज्याच्या इतर भागांत पावसाची पोषक परिस्थिती निर्माण होत असताना, दुसरीकडे उन्हाचा चटका आणि तापमानात वाढ होत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील चार दिवस राज्याच्या विविध भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. .आज पुणे, कोल्हापूर, सातारा, सांगली, सोलापूर, परभणी, बीड, हिंगोली, नांदेड, लातूर आणि धाराशिव या जिल्ह्यांत काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस आणि जोरदार वाऱ्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. कोकणातील फक्त सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात हलका पाऊस अपेक्षित असून, उर्वरित कोकण भागात उष्ण व दमट हवामान राहील. .विदर्भ,मराठवाड्यात वादळी पाऊसविदर्भातील भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली आणि गोंदिया जिल्ह्यांत आजपासून पुढील पाच दिवस वादळी पावसासह मेघगर्जना आणि गडगडाटाची शक्यता आहे. यवतमाळ आणि वर्धा जिल्ह्यात आज व उद्या तर अमरावती आणि अकोला जिल्ह्यात सोमवारी वादळी पावसाचा अंदाज आहे.मराठवाड्यातील धाराशिव, लातूर, नांदेड, हिंगोली, बीड, परभणी, जालना, सोलापूर, सांगली आणि अहिल्यानगर या जिल्ह्यांत देखील काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह वादळी पावसाची शक्यता वर्तवली गेली आहे..Maharashtra Weather Update : राज्यावर दुहेरी संकट ! पुढील ४८ तास धोक्याचे, २१ जिल्ह्यांना अलर्ट जारी.उन्हाचा तडाखाही वाढलादरम्यान, राज्यात उन्हाचा चटका वाढला असून विदर्भातील अकोला आणि अमरावती येथे तापमान पुन्हा ४० अंश सेल्सिअस पार करून पुढे सरकले आहे. अकोला येथे उच्च तापमानाची नोंद झाली असून, नागरिकांना दुपारच्या वेळी बाहेर पडताना काळजी घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.