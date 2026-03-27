Maharashtra Weather Update : पुढील ३ दिवस धोक्याचे ! राज्यातील 'या' भागांत वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा, हवामान विभागाचा अलर्ट जारी

Weather Update : महाराष्ट्रात सध्या पावसाची शक्यता आणि वाढते तापमान असे दुहेरी हवामान चित्र दिसत आहे. पुढील ३ दिवस राज्यातील अनेक भागांत हलका ते मध्यम पाऊस अपेक्षित आहे. पुणे, सातारा, सांगलीसह अनेक जिल्ह्यांत आज मेघगर्जनेसह वादळी पावसाचा अंदाज आहे.
Dark clouds and lightning over Maharashtra districts indicating thunderstorm activity, while rising temperatures highlight contrasting weather conditions across the state.

Yashwant Kshirsagar
Updated on

महाराष्ट्रात सध्या हवामानाचे चित्र वेगळे दिसत आहे. एकीकडे कोकण वगळता राज्याच्या इतर भागांत पावसाची पोषक परिस्थिती निर्माण होत असताना, दुसरीकडे उन्हाचा चटका आणि तापमानात वाढ होत आहे. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील चार दिवस राज्याच्या विविध भागांत हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे.

