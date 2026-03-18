Maharashtra Weather Update : राज्यावर दुहेरी संकट ! पुढील ४८ तास धोक्याचे, २१ जिल्ह्यांना अलर्ट जारी

महाराष्ट्रातील हवामानात अचानक मोठा बदल झाला आहे. उष्णतेच्या लाटेनंतर राज्यावर अवकाळी पावसाने, वादळी वाऱ्याने आणि गारपीटीने धुमाकूळ घातला आहे. मंगळवारीअनेक भागांत उष्णता, गारपीट आणि वादळी पावसाने तिहेरी संकट निर्माण केले. पुढील ४८ तास धोक्याचे असून आज बुधवार (१८ मार्च ) रोजीही विजांच्या कडकडाटासह वादळी पावसाची शक्यता कायम आहे. हवामान विभागाने (IMD) राज्यातील २१ हून अधिक जिल्ह्यांना यलो अलर्ट जारी केला आहे..विदर्भात जोरदार अवकाळी संकटविदर्भावर पुढील काही दिवस अवकाळी पावसाचे सावट कायम आहे. आज ताशी ३० ते ५० किमी वेगाने सोसाट्याचे वारे वाहतील. मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि वादळी वाऱ्यासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. तुरळक ठिकाणी गारपीट होण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, वर्धा, यवतमाळ आदी ७ जिल्ह्यांना पुढील ४८ तासांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. .मराठवाड्यात तुरळक पाऊस आणि वादळमराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी हलका पाऊस होण्याची शक्यता आहे. मेघगर्जनेसह विजांचा कडकडाट आणि सोसाट्याचा वारा वाहील. तापमानात काही प्रमाणात घट झाली असली तरी उकाडा कायम आहे. छत्रपती संभाजीनगर, जालना, परभणी, बीड, लातूर, धाराशिव आदी जिल्ह्यांत पावसाची शक्यता असून ६ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट देण्यात आला आहे..Heavy Rain Hailstorms: पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाड्यात गारपीट! वादळी वाऱ्यासह जोरदार पाऊस; 'या' भागांना अलर्ट.मध्य महाराष्ट्रात वादळी पावसाचा इशारामध्य महाराष्ट्रातही वादळी पावसाची शक्यता आहे. पुणे, सोलापूर, सांगली, सातारा, कोल्हापूर, आहिल्यानगर या जिल्ह्यांत ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वारे वाहण्याचा अंदाज आहे. विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस होईल. पुढील २४ तासांत वाऱ्यांचा वेग वाढण्याची शक्यता असून ४८ तासांसाठी या भागातील सर्व जिल्ह्यांना 'यलो अलर्ट' जारी केला आहे. .उत्तर महाराष्ट्रात हवामान बदलउत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक, धुळे, नंदूरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांत हवामान ढगाळ राहणार आहे. हलक्या पावसाची शक्यता असून १९ मार्च रोजी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..गुढीपाडव्याला पावसाचं संकट! विदर्भात गारपीटीचा तर मराठवाड्यासह मध्य महाराष्ट्र अन् कोकणात अवकाळीचा इशारा.मुंबई, कोकणात उकाडा कमी मुंबईसह कोकणात उष्ण आणि दमट हवामान कमी झाले आहे, पण आता वादळी पावसाने डोके वर काढले आहे. आज ताशी ३० ते ४० किमी वेगाने वारे वाहून विजांसह पाऊस होईल. रायगड आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांना ४८ तासांसाठी यलो अलर्ट आहे. मुंबईत कमाल तापमान ३१-३३ अंश सेल्सिअस राहील, तर पुढील २ दिवस हलका पाऊस अपेक्षित आहे.