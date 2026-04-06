Maharashtra Weather Update : पुढील २४ तास धोक्याचे ! राज्यात पुन्हा वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; 'या' ८ जिल्ह्यांना यलो अलर्ट

राज्यातील वादळी पावसाचा जोर काहीसा कमी झाला असला तरी पूर्वमोसमी पावसाला अनुकूल हवामान स्थिती अद्याप कायम आहे. आज (मंगळवार, ता. ६) विदर्भातील काही जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.उर्वरित राज्यात अंशतः ढगाळ हवामानासह उन्हाचा चटका वाढण्याची शक्यता आहे. .तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाचीही शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.रायलसीमा आणि आसपासच्या परिसरावर चक्राकार वारे वाहत असून, त्यामुळे मन्नारच्या आखातापर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा तयार झाला आहे. यामुळे राज्यात ढगाळ वातावरण आणि तुरळक पावसाची पार्श्वभूमी तयार झाली आहे..तापमानाची स्थितीरविवारी (ता. ५ एप्रिल) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांत देशातील उच्चांकी तापमान तामिळनाडूतील वेल्लोर येथे ४०.३ अंश सेल्सिअस नोंदवले गेले. तर नीचांकी तापमान पंजाबच्या अमृतसर येथे १२.८ अंश सेल्सिअस होते. महाराष्ट्रात पावसाळी वातावरण आणि ढगाळ हवामानामुळे कमाल तापमानात चढ-उतार होत आहे. किमान तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने रात्री उकाडा जाणवत आहे. राज्यातील उच्चांकी कमाल तापमान रविवारी सोलापूर येथे ३८.२ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. तर नीचांकी तापमान धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात १५.८ अंश सेल्सिअस होते..Maharashtra Weather Alert : राज्यात वादळी पावसाचा इशारा; आज 'या' जिल्ह्यांत गारपीट होण्याची शक्यता.आज कसे राहिल हवामान?हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, आज विदर्भातील अमरावती, वर्धा, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, यवतमाळ, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या आठ जिल्ह्यांत वादळी पावसाची शक्यता आहे. या भागांत विजांसह वादळ, गडगडाट आणि जोरदार वारे (४०-५० किमी/तास वेगाने) येण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी दक्षता बाळगावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे..उर्वरित महाराष्ट्रात मुख्यतः अंशतः ढगाळ हवामान राहील. काही ठिकाणी तुरळक पाऊस आणि विजांचा कडकडाट होऊ शकतो. राज्याच्या कमाल तापमानात हळूहळू वाढ होण्याचा अंदाज आहे.