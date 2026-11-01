Maharashtra Rain Alert : महाराष्ट्रातील हवामानात बदल; कोकण ते विदर्भात पावसाची शक्यता, जाणून घ्या कोणत्या जिल्ह्यांना अलर्ट?

महाराष्ट्रातील हवामानात पुन्हा बदल होण्याची शक्यता आहे. बंगालच्या उपसागरात आज (१ नोव्हेंबर) नव्याने चक्रीवादळ तयार होण्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे. या वादळी प्रणालीमुळे विदर्भासह राज्यातील काही भागांत पावसाला पोषक वातावरण निर्माण होत आहे. पूर्व विदर्भातील ६ जिल्ह्यांना विजांसह वादळी पावसाचा येलो अलर्ट देण्यात आला असून, इतर जिल्ह्यांतही तुरळक ठिकाणी पावसाची शक्यता आहे. सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये! आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा .विदर्भातील कोणत्या जिल्ह्यांना येलो अलर्ट? आज यवतमाळ, नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली आणि चंद्रपूर या जिल्ह्यांत विजांसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या भागांतील नागरिकांनी सतर्क राहण्याचे आवाहन करण्यात येत आहे. .कोकणातील सिंधुदुर्ग, मध्य महाराष्ट्रातील नाशिक, अहिल्यानगर, पुणे, सातारा, सांगली आणि कोल्हापूर, तसेच मराठवाड्यातील धाराशिव आणि नांदेड या जिल्ह्यांतही विजांसह पावसाचा अंदाज आहे. राज्याच्या उर्वरित भागांत अंशतः ढगाळ वातावरण राहण्याची शक्यता असून, तापमानात चढ-उतार होऊ शकतात. .कमाल तापमानात घट पावसाळी वातावरणामुळे राज्यातील कमाल तापमानात घट झाली आहे. शनिवारी (३१ ऑक्टोबर) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत डहाणू येथे राज्यातील सर्वाधिक ३५.७ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जेऊर आणि सोलापूर येथेही तापमान ३५ अंशांच्या पुढे होते. धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी १६.८ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदवण्यात आले..Mumbai Rain: मुंबईत पावसाची रिपरिप, उकाड्यापासून दिलासा! पुढील काही तासांत मेघगर्जनेची शक्यता; हवामान विभागाकडून अलर्ट जारी.दरम्यान, कोकण, मध्य महाराष्ट्र आणि विदर्भात तुरळक ठिकाणी पावसाच्या सरी कोसळल्या. अहिल्यानगर जिल्ह्यातील चास येथे सर्वाधिक २० मिलिमीटर पाऊस नोंदवण्यात आला. अहिल्यानगर, पुणे जिल्ह्यातील इंदापूर व जुन्नर, साताऱ्यातील महाबळेश्वर, नाशिकमधील त्र्यंबकेश्वर आणि मुंबईतील सांताक्रूझ येथे १० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.