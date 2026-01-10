महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : हिवाळ्याचा मूड बदलतोय! राज्यात किमान तापमानात चढ-उतार, ढगाळ वातावरण; गारठा कमी होणार

Winter Chill Eases as Minimum Temperature Rises : उत्तरेकडील कमी झालेले थंड वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे राज्यात किमान तापमानात वाढ झाली आहे. याच कारणामुळे हवेतील गारठा कमी झाला असून थंडीची लाट ओसरताना दिसते आहे.
Maharashtra weather

Maharashtra weather

esakal

Shubham Banubakode
Updated on

Winter cold wave in Maharashtra is easing as minimum temperatures rise : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात थंडीची लाट बघायला मिळाली होती. विदर्भात तर पारा अगदी १० अंशाच्याही खाली आला होता. मात्र, आता ही थंडी ओसरताना दिसते आहे. उत्तरेकडील कमी झालेले थंड वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे राज्यात किमान तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे हवेतील गारठा देखील कमी झाल्याचं चित्र आहे. अनेक ठिकाणी धुके आणि दव पडल्याचे दिसून येत आहे.

Loading content, please wait...
maharashtra rain update
Weather Update maharashtra
weather updates
Maharashtra Weather Alert
weather update Pune

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com