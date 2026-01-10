Maharashtra Weather Update : हिवाळ्याचा मूड बदलतोय! राज्यात किमान तापमानात चढ-उतार, ढगाळ वातावरण; गारठा कमी होणार

Winter cold wave in Maharashtra is easing as minimum temperatures rise : गेल्या काही दिवसांपासून राज्यात थंडीची लाट बघायला मिळाली होती. विदर्भात तर पारा अगदी १० अंशाच्याही खाली आला होता. मात्र, आता ही थंडी ओसरताना दिसते आहे. उत्तरेकडील कमी झालेले थंड वारे आणि ढगाळ हवामान यामुळे राज्यात किमान तापमानात वाढ झाली आहे. त्यामुळे हवेतील गारठा देखील कमी झाल्याचं चित्र आहे. अनेक ठिकाणी धुके आणि दव पडल्याचे दिसून येत आहे. .राज्यात बहुतांश ठिकाणी किमान तापमानाचा पारा १० अंशांपार गेला आहे. त्यामुळे गारठा कमी झाला आहे. राज्यात मध्य महाराष्ट्रातील सोलापूर येथे राज्यातील उच्चांकी ३२.२ अंश सेल्सिअस तापमान नोंद झाली. तर धुळे येथील कृषी महाविद्यालयात राज्यातील नीचांकी ८.५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. जळगाव येथे ९.२ अंश सेल्सिअस, तर भंडारा येथे १० अंश तापमानाची नोंदले गेले आहे..Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात थंडी गायब होणार, कसा असेल हवामान अंदाज.याशिवाय विदर्भातही थंडीची लाट ओसरताना दिसते आहे. अकोला किमान तापमानाचा पारा १५.१ अंशावर गेला आहे. तर अमरावतीत १४.५, भंडारा १०.०, बुलडाणा १५.६, चंद्रपूर १५.८, गडचिरोली १५.८, गोंदिया ११.२, नागपूर १२.७, वर्धा १४.०, वाशीम १३.०, तर यवतमाळमध्ये किमान तापमान १४.४ अंश नोंदवण्यात आले आहे..Maharashtra Weather Update : विदर्भात थंडीची पाऊले परतीच्या वाटेवर! राज्यात कसं असेल तापमान?.हवामान विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, आज (ता. ३) राज्याच्या किमान तापमानातील वाढ कायम राहून, अंशतः ढगाळ हवामानासह गारठा कमी होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नागरिकांना थंडीपासून दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.