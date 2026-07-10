Maharashtra Rain Update : राज्यात पाऊस ओसरला, मॉन्सून पुन्हा कधी सक्रिय होणार? हवामान विभागाची महत्त्वाची माहिती

राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाने जोर ओसरला असून, बहुतांश भागांत ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. मात्र, आज (१० जुलै) पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे..वायव्य मध्य प्रदेश आणि नैऋत्य उत्तर प्रदेशात सक्रिय असलेले ठळक कमी दाबाचे क्षेत्र ईशान्येकडे सरकत आहे. ही प्रणाली आज निवळण्याची शक्यता आहे. मॉन्सून संपूर्ण देशात पोहोचल्यानंतर कमी दाबाचा पट्टा राजस्थानातील अनुपगडपासून रोहतक, फुरसतगंज, देहरी, धनबाद, बंकुरा, दिघा पर्यंत सक्रिय आहे. दक्षिण गुजरात आणि केरळ किनाऱ्यालगत समांतर कमी दाबाचा पट्टा कायम आहे. पूर्व बांग्लादेश परिसरात समुद्र सपाटीपासून ३.१ ते ७.६ किलोमीटर उंचीवर चक्राकार वाऱ्यांची स्थिती निर्माण झाली आहे..Bay Of Bengal Low Presssure : हंगामी कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय; पाऊस पुन्हा जोर धरणार, महाराष्ट्रात २२ जिल्ह्यात वादळी पावसाचा अंदाज.गुरुवारी (९ जुलै) सकाळपर्यंतच्या २४ तासांत ब्रह्मपुरी येथे राज्यातील उच्चांकी ३२.६ अंश सेल्सिअस तापमान नोंदले गेले, तर महाबळेश्वर येथे नीचांकी १८.६ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. कोकण आणि घाटमाथ्यावर पावसाच्या जोरदार सरी कोसळल्या. सकाळी ८.३० वाजेपर्यंतच्या २४ तासांत अनेक ठिकाणी १५० मिलिमीटरपेक्षा अधिक पाऊस झाला. घाटमाथ्यावरील तामणी येथे सर्वाधिक २५० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली..शेतकरी, पर्यटक आणि वाहधारकांनी घाटरस्त्यांवर सतर्क राहावे, असे आवाहन हवामान विभागाने केले आहे. पावसाच्या या अनियमिततेचा परिणाम शेती, पाणी साठवण आणि दैनंदिन जीवनावर होत असल्याचे दिसून येत आहे. पुढील काही दिवसांत राज्यातील काही भागांत पाऊस पुन्हा सक्रिय होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.