महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Rain Update : राज्यात पाऊस ओसरला, मॉन्सून पुन्हा कधी सक्रिय होणार? हवामान विभागाची महत्त्वाची माहिती

Monsoon Update : राज्यात मॉन्सूनचा जोर कमी झाला असून बहुतांश ठिकाणी ऊन-सावलीचे वातावरण आहे. पुणे व सातारा घाटमाथ्यावर आज जोरदार सरींची शक्यता असून हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे.
Cloudy skies over Western Maharashtra as intermittent rainfall continues

Cloudy skies over Western Maharashtra as intermittent rainfall continues

esakal

Yashwant Kshirsagar
Updated on

राज्यात मॉन्सूनच्या पावसाने जोर ओसरला असून, बहुतांश भागांत ऊन-सावल्यांचा खेळ सुरू आहे. मात्र, आज (१० जुलै) पुणे आणि सातारा जिल्ह्याच्या घाटमाथ्यावर जोरदार सरींची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. पूर्व विदर्भात विजांसह पावसाची शक्यताही वर्तवण्यात आली आहे.

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