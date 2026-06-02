Maharashtra Rain Alert : राज्यात पावसाची जोरदार चाहूल; 18 जिल्ह्यांना यलो अलर्ट, पुढील दोन तासांत पुणे-नाशिक घाटमाथ्यावर वादळी पावसाची शक्यता!

Maharashtra Weather Update : राज्यात मान्सूनपूर्व पावसाची सक्रियता वाढू लागली असून हवामान विभागाने ३ जूनसाठी अनेक जिल्ह्यांना पावसाचा इशारा दिला आहे. पश्चिम महाराष्ट्र, उत्तर महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भातील तब्बल १८ जिल्ह्यांसाठी यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. काही भागांमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्यांसह पावसाची शक्यता व्यक्त करण्यात आली आहे. तर, दुसरीकडे कोकणातील काही जिल्ह्यांमध्ये उष्णतेचा तडाखा कायम राहणार असल्याचा अंदाज हवामान विभागाने वर्तवला आहे..घाटमाथ्यावर पुढील दोन ते तीन तासांत मध्यम स्वरूपाचा पाऊसदरम्यान, आज (ता.२) पुणे आणि नाशिक जिल्ह्यांच्या घाटमाथा परिसरात पुढील दोन ते तीन तासांत मध्यम स्वरूपाच्या मेघगर्जनेसह वादळी पाऊस पडण्याची शक्यता आहे. ही हवामानस्थिती काही काळ कायम राहू शकते, असा इशाराही देण्यात आला आहे..कोकणात उष्णतेचा इशारा, तर काही भागांत पावसाची शक्यताकोकण विभागातील पालघर, ठाणे, मुंबई आणि रायगड जिल्ह्यांसाठी उष्णतेचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. या भागांत उष्ण आणि दमट वातावरण राहण्याची शक्यता असल्याने नागरिकांनी विशेषतः दुपारच्या वेळेत बाहेर पडताना आवश्यक ती खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन करण्यात आले आहे. तर, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये पावसाचा यलो अलर्ट देण्यात आला असून काही ठिकाणी मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी कोसळण्याची शक्यता आहे..उत्तर महाराष्ट्रात नाशिक-अहिल्यानगरला अलर्टउत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक आणि अहिल्यानगर जिल्ह्यांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. धुळे, नंदुरबार आणि जळगाव जिल्ह्यांमध्ये अधिकृत अलर्ट नसला तरी स्थानिक पातळीवर हलक्या ते मध्यम स्वरूपाच्या पावसाची शक्यता हवामान विभागाने व्यक्त केली आहे..पश्चिम महाराष्ट्रातही पावसाची शक्यतापश्चिम महाराष्ट्रातील पुणे, सातारा आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांमध्ये यलो अलर्ट लागू करण्यात आला आहे. सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांसाठी अलर्ट नसला तरी काही भागांत मेघगर्जनेसह पावसाच्या सरी पडू शकतात, असा अंदाज आहे. तसेच मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर, बीड, लातूर आणि धाराशिव जिल्ह्यांसाठी पावसाचा यलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे..तसेच विदर्भातील भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, चंद्रपूर, नागपूर, वर्धा आणि यवतमाळ जिल्ह्यांमध्ये मेघगर्जना, विजांचा कडकडाट आणि जोरदार वाऱ्यांसह पावसाचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. एकूणच, राज्यातील विविध भागांमध्ये मान्सूनपूर्व पावसाची हालचाल वेगाने वाढत असून पुढील काही दिवस हवामानात मोठे बदल दिसून येण्याची शक्यता आहे.