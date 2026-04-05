Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात आजही वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; 'या' भागांत 'येलो अलर्ट' जारी

Thunderstorm Alert Issued for Marathwada and Vidarbha : राज्याच्या काही भागांत वादळी वाऱ्यांसह पावसाचे सावट कमी होत असले तरी अनेक ठिकाणी पावसाला अनुकूल हवामान अद्याप कायम आहे. आज (५ एप्रिल) मराठवाडा आणि विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे..मराठवाड्यापासून तामिळनाडूपर्यंत हवेचा कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने राज्यात पावसाळी वातावरण निर्माण झाले आहे. शनिवारी (४ एप्रिल) सकाळी ८.३० पर्यंतच्या २४ तासांत देशातील उच्चांकी तापमानाची नोंद ओडिशातील झारसुगुडा येथे ४१.६ अंश सेल्सिअस झाली. तर नीचांकी तापमान पंजाबच्या भटिंडा येथे १४.६ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले..Maharashtra Weather Alert : राज्यात वादळी पावसाचा इशारा; आज 'या' जिल्ह्यांत गारपीट होण्याची शक्यता.पावसाळी आणि ढगाळ हवामानामुळे राज्यातील कमाल तापमानात चढ-उतार होत आहे. किमान तापमानात सातत्याने वाढ होत असल्याने रात्री उकाडा जाणवत आहे. शनिवारी राज्यातील उच्चांकी तापमान अमरावती येथे ३९.८ अंश सेल्सिअस नोंदले गेले. अकोला येथे ३९.१ अंश, तर सोलापूर, परभणी, ब्रह्मपुरी, गोंदिया, नागपूर, वर्धा आणि वाशीम येथे पारा ३८ अंशांपेक्षा जास्त होता. निफाड येथील गहू संशोधन केंद्रात राज्यातील नीचांकी १५ अंश सेल्सिअस तापमानाची नोंद झाली. .कोणत्या जिल्ह्यांत येलो अलर्ट? मराठवाड्यातील परभणी, हिंगोली, नांदेड आणि विदर्भातील नागपूर, भंडारा, गोंदिया, चंद्रपूर या जिल्ह्यांत वादळी वाऱ्यासह पावसाची शक्यता तर मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह हलका ते मध्यम पाऊस पडण्याचा अंदाज आहे.