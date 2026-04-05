महाराष्ट्र बातम्या

Maharashtra Weather Update : महाराष्ट्रात आजही वादळी वाऱ्यासह पावसाचा इशारा; 'या' भागांत 'येलो अलर्ट' जारी

Weather Update : राज्यातील काही भागांत पावसाचा जोर कमी झाला असला तरी अनेक ठिकाणी पावसासाठी अनुकूल वातावरण कायम आहे. तामिळनाडूपर्यंत कमी दाबाचा पट्टा सक्रिय असल्याने राज्यात ढगाळ आणि पावसाळी स्थिती निर्माण झाली आहे.
Dark clouds with lightning over Maharashtra as IMD issues yellow alert for thunderstorms and rain in multiple districts.

esakal

Yashwant Kshirsagar
Thunderstorm Alert Issued for Marathwada and Vidarbha : राज्याच्या काही भागांत वादळी वाऱ्यांसह पावसाचे सावट कमी होत असले तरी अनेक ठिकाणी पावसाला अनुकूल हवामान अद्याप कायम आहे. आज (५ एप्रिल) मराठवाडा आणि विदर्भात वादळी पावसाची शक्यता असल्याने हवामान विभागाने येलो अलर्ट जारी केला आहे. मराठवाडा आणि मध्य महाराष्ट्रात तुरळक ठिकाणी विजांच्या कडकडाटासह पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.

Related Stories

No stories found.