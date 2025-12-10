Winter Session 2025: भीक मागण्यावर येणार बंदी! दोन्ही सभागृहात विधेयक मंजूर, राज्य सरकारचं नेमकं धोरण काय?

Nagpur Adhiveshan 2025: नागपूरमध्ये राज्य विधिमंडळाचं हिवाळी अधिवेशन सुरु आहे. या अधिवेशनात एक वेगळाच निर्णय सरकारने घेतलाय. विशेष म्हणजे हे विधेयक दोन्ही सभागृहात मंजूर झालं आहे. या विधेयकानुसार राज्यात आता भीक मागण्यास बंदी येणार आहे..राज्यात भीक मागण्यास प्रतिबंध घालणारे हे विधेयक आहे. या विधेयकाचा उद्देश, लागू करण्याचे निकष याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. विधानसभेत मंजूर झाल्यानंतर विधान परिषेदत गोंधळामध्येच हे विधेयक मंजूर झाल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. शेवटी १३ डिसेंबर रोजी विधानसभा सभापतींच्या दालनात या विधेयकाच्या संदर्भाने एक बैठक होणार आहे..भीक मागण्यास प्रतिबंध करणाऱ्या या विधेयकातील शब्दप्रयोग, त्याचा उद्देश आणि स्पष्टीकरणामध्ये विरोधाभास असल्याचं अनेक सदस्यांचं म्हणणं आहे. त्यामुळे या विधेयकावर पुनर्विचार होणार आहे. सभापतींच्या दालनामध्ये त्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यात आलेली आहे..Paithan Robbery : दावरवाडी येथे शेतात जाणाऱ्या महिलेस भरदुपारी चोरट्यांनी लुटले; पाचोड पोलिसात गुन्हा दाखल!.राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार अमोल मिटकरी आणि शिवसेनेच्या आमदार मनीषा कायंदे यांनी या विधेयकाच्या स्वरुपाबाबत नाराजी व्यक्त केली आहे. याशिवाय उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनीही वेधेयकातील तांत्रिक अस्पष्टतेवर बोट ठेवलं. त्यामुळे या विधेयकामध्ये आता सुधारणा अपेक्षित आहेत..Kannad Police Raid : कन्नडमध्ये मांजा विक्रेत्यावर पोलिसांचा छापा; एक ताब्यात; नायलॉन मांजा जप्त!.विशेष म्हणजे या विधेयकावर सभागृहामध्ये चर्चा झाली नसल्याने अनेक सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. भीक प्रथा बंद करण्याचं या विधेयकाचं उद्दिष्ट असलं तरी अशा पद्धतीने पोट भरणाऱ्या लोकांचं काय? या प्रश्नाचं उत्तर मात्र अनुत्तरित आहे. येत्या १३ तारखेला यासंबंधाने काय निर्णय होतो, हे पाहाणं महत्त्वाचं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.