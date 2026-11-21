महाराष्ट्र विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ७ ते १८ डिसेंबरदरम्यान नागपूरमध्ये होणार आहे. या अधिवेशनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मंत्री आणि वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीबाबत कडक निर्देश दिले आहेत. अधिवेशनाचे कामकाज सुरळीत पार पडावे आणि लोकप्रतिनिधींनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वेळेत उत्तरे मिळावीत, यासाठी संसदीय कार्य विभागाने शासन निर्णय जारी केला आहे..शासन निर्णयानुसार, सभागृहात एखाद्या विभागाशी संबंधित विषय चर्चेला येणार असेल, तर संबंधित मंत्र्यांनी सभागृहात आणि विभागाच्या सचिवांनी प्रेक्षक गॅलरीत उपस्थित राहणे आवश्यक आहे. एखाद्या मंत्र्याच्या किंवा अधिकाऱ्याच्या अनुपस्थितीबाबत आमदारांनी आक्षेप घेतल्यास संबंधित कार्यालयाला तातडीने कळवून त्यांची उपस्थिती सुनिश्चित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत..Chief Secretary: राज्याचे मुख्य सचिव कोण होणार? म्हैसकर दाम्पत्यासह संजय सेठी यांचं नाव चर्चेत.विधानसभा आणि विधानपरिषदेच्या कामकाजादरम्यान प्रत्येक विभागाचे अधिकारी गॅलरीत उपस्थित राहतील, याचीही काळजी घेण्यास सांगण्यात आले आहे. याशिवाय मंत्रालयात स्वतंत्र पथके नियुक्त करून सभागृहाच्या थेट प्रक्षेपणावर लक्ष ठेवले जाणार आहे.अधिवेशनादरम्यान मुख्यमंत्री किंवा मंत्र्यांनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांवर कार्यवाही करण्यासाठी अधिकृत इतिवृत्ताची वाट पाहू नये, असे सरकारने स्पष्ट केले आहे. संबंधित विभागांनी आश्वासनांची नोंद घेऊन तातडीने कार्यवाही सुरू करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..तारांकित आणि अतारांकित प्रश्न तसेच लक्षवेधी सूचनांवर वेळेत कार्यवाही करण्यासाठी सरकारने विशेष नियोजन करण्यास सांगितले आहे. यासाठी संबंधित विभागांनी आदल्या दिवशीच दिवसाच्या कामकाजाची यादी आणि प्राधान्यक्रमातील प्रश्न मिळवून मंत्र्यांना आवश्यक माहिती द्यावी..Narhari Zirwal Private Secretary : मंत्री नरहरी झिरवाळ यांच्या तत्कालीन खासगी सचिवांचे थेट निलंबन, कर्मचाऱ्यांवर टाकला होता दबाव; सर्वात मोठ्या कारवाईने खळबळ.अधिवेशन सुरू असताना विभागीय सचिवांनी दर आठवड्याला आढावा बैठक घ्यावी. अधिवेशन संपल्यानंतरही प्रलंबित प्रश्न आणि आश्वासनांचा निपटारा करण्यासाठी स्वतंत्र आढावा घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. चुकीच्या विभागाकडे आलेले प्रश्न संबंधित विभागाकडे सचिव स्तरावर तातडीने पाठवावेत, जेणेकरून प्रशासकीय प्रक्रियेमुळे उत्तर देण्यास विलंब होणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.