Women's Policy: महिलांच्या अनेक समस्यांवर प्रभावी ठरणारं नवं महिला धोरण; कर-गृह सवलत, मातृत्व रजेसह अनेक महत्वाच्या तरतुदी

मुंबई : महाराष्ट्र सरकार लवकच चौथं महिला धोरण जाहीर होणार आहे. या धोरणामध्ये महिला सक्षमीकरणाच्यादृष्टीनं अनेक महत्वाच्या बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. यामध्ये त्यांना आर्थिक मदतीसह, कर सवलती, गृहनिर्माण कोटा आणि प्रसुती-पितृत्व रजेचाही समावेश असणार आहे. तसेच महिला उद्योजकता, शिक्षण आणि क्रीडा क्षेत्रात आरक्षण अशा अनेक बाबींचा समावेश आहे. (maharashtra womens policy effective on many problems of women many imp provisions including tax relief home relief maternity leave)