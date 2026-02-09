Zilla Parishad Election Result 2026 LIVE Updates

Maharashtra Zilla Parishad & Panchayat Samiti Election Results

महाराष्ट्र बातम्या

Zilla Parishad Panchayat Samiti Election result Live Update: सत्तेची गणितं उलथवणार का हा निकाल? छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी हालचाल

Maharashtra Zilla Parishad & Panchayat Samiti Election Results 2026: महाराष्ट्रात १२ जिल्हा परिषद आणि १२५ पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीची मतमोजणी आज सकाळी १० वाजल्यापासून सुरू; ७३१ गट व १,४६२ गणांसाठी ७,४३८ उमेदवारांचे भवितव्य आज ठरणार

Chhatrapati Sambhajinagar LIVE : सत्तेची गणितं उलथवणार का हा निकाल? छत्रपती संभाजीनगरमध्ये राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी हालचाल

छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा परिषद आघाडीचे निकाल जाहीर होत असताना राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी हालचाल पाहायला मिळतेय. आतापर्यंतच्या ट्रेंडनुसार एकूण जागांपैकी दोन जागांवर भाजप पुढे असून, प्रत्येकी एका जागेवर शिवसेना आणि शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) आघाडीवर आहेत. राष्ट्रवादी काँग्रेस, काँग्रेस, वंचित बहुजन आघाडी, AIMIM तसेच अपक्ष उमेदवारांना अद्याप खाते उघडता आलेले नाही. मतमोजणीच्या प्रत्येक फेरीसोबत चित्र बदलत असल्याने जिल्हाभरात प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. अंतिम क्षणी कोण बाजी मारणार, याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागून राहिले आहे.

