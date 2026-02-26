राज्यातील १२ झेडपी, १२५ पंचायत समितीच्या अध्यक्ष-सभापती निवडीचा 'मुहूर्त' ठरला; जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र

राज्यातील निवडणुका झालेल्या १२ जिल्हा परिषदा आणि १२५ पंचायत समितीच्या अध्यक्ष आणि सभापती निवडीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. या निवडीसाठी पहिली बैठक २० मार्चपूर्वी घेण्याचे निर्देश ग्रामविकास विभागाने आज दिले आहेत. राज्यातील जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या सार्वत्रिक निवडणुका नऊ फेब्रुवारीला पार पडल्या. या निवडणुकांनंतर अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच पंचायत समित्यांमधील सभापती व उपसभापती निवडीसाठी जवळपास निवडणूक झालेल्या सर्वच जिल्ह्यात चुरस पाहायला मिळत आहे..राज्य निवडणूक आयोगाने आज पदाधिकारी निवडीचा कार्यक्रम जाहीर केल्याने, जोरदार रणधुमाळी पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम, १९६१ मधील कलम ११(१) व ५९ (१) नुसार सार्वत्रिक निवडणुकीत निवडून आलेल्या सदस्यांचा कार्यकाळ हा पहिल्या बैठकीपासून सुरू होतो. त्यामुळे सर्व संबंधित जिल्हाधिकाऱ्यांनी कायद्यातील तरतुदींनुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांची पहिली बैठक नियोजित मुदतीत आयोजित करावी, असे निर्देश देण्यात आले आहेत..Pune News: वाहने राज्यातच, फिटनेस परराज्याचा; आरटीओ अधिकारी-दलालांचे संगनमत, कागदोपत्री तपासणीमुळे सुरक्षा धोक्यात!.जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, पुणे, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, छत्रपती संभाजीनगर, धाराशिव, लातूर व परभणी या जिल्ह्यांतील जिल्हाधिकाऱ्यांना यासंदर्भात पत्र पाठविण्यात आले आहे. तसेच संबंधित विभागीय आयुक्त व मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनाही बैठकीसाठी सूचना देण्यात आल्या आहेत. या बैठकीत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तसेच सभापती व उपसभापती यांची निवड प्रक्रिया पार पडणार असून, त्यानंतर नव्या पदाधिकाऱ्यांचा अधिकृत कार्यकाळ सुरू होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.