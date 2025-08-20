महाराष्ट्र बातम्या

MLA Rohit Pawar : ‘मविआ’चा सिडकोवर मोर्चा; संजय शिरसाट यांच्यावर केले गंभीर आरोप

नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांसाठी असलेली सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची १५ एकर जमीन मंत्र संजय शिरसाट यांनी पदाचा गैरवापर करून बिवलकर कुटुंबाला दिली.
mla rohit pawar
mla rohit pawarSakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

वाशी - नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांसाठी असलेली सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची १५ एकर जमीन मंत्र संजय शिरसाट यांनी पदाचा गैरवापर करून बिवलकर कुटुंबाला दिली, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी केला आहे. त्याचबरोबर माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत.

Loading content, please wait...
Rohit Pawar
MLA
Mahavikas Aghadi
Sanjay Shirsat
cidco
Maharashtra Politics
Protest

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com