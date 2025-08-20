MLA Rohit Pawar : ‘मविआ’चा सिडकोवर मोर्चा; संजय शिरसाट यांच्यावर केले गंभीर आरोप

वाशी - नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांसाठी असलेली सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची १५ एकर जमीन मंत्र संजय शिरसाट यांनी पदाचा गैरवापर करून बिवलकर कुटुंबाला दिली, असा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट) नेते रोहित पवार यांनी केला आहे. त्याचबरोबर माजी सिडको अध्यक्ष संजय शिरसाट यांच्यावर गंभीर आरोप केले आहेत..सिडको कार्यालयावर महाविकास आघाडीच्या वतीने बुधवारी मोर्चा काढण्यात आला होता. मोर्चानंतर पवार म्हणाले, ‘नवी मुंबईतील भूमिपुत्रांच्या घरांसाठीची ‘सिडको’ची सुमारे पाच हजार कोटी रुपयांची १५ एकर जमीन शिरसाट यांनी बिवलकर कुटुंबाला दिली. निवडणुकीच्या १५ दिवस आधी पदभार स्वीकारलेल्या शिरसाट यांनी हा भ्रष्टाचार करून पक्षासाठी मोठा फायदा मिळवला.’या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून शिरसाट यांचा राजीनामा घेतला पाहिजे. हा भ्रष्टाचार केवळ शिरसाटांपुरता मर्यादित आहे की, त्यात सरकारचाही हात आहे हे स्पष्ट होईल, असेही त्यांनी सांगितले..महामंडळाचे स्पष्टीकरणसिडकोचे व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी या आरोपांवर स्पष्टीकरण दिले. ते म्हणाले की, बिवलकर कुटुंबाला १२.५ टक्के योजनेअंतर्गत जमीन वाटपाचा प्रस्ताव राज्य सरकारकडे पाठवण्यात आला होता आणि हे वाटप सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या अहवालानुसारच झाले आहे. तरीही यासंदर्भात आलेल्या तक्रारींनंतर पुन्हा एकदा अहवाल राज्य सरकारकडे पाठवला जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.