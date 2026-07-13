Smart Meter Camera: 'महावितरण'च्या स्मार्ट मीटरमध्ये खरंच कॅमेरा आहे का? वीज वितरण कंपनीकडून स्पष्टीकरण

Mahavitaran Company Clarification: राज्यात वीज वितरण करणाऱ्या महावितरण कंपनीकडून मागच्या काही महिन्यांपासून स्मार्ट मीटर बसवण्याची मोहीम हाती घेण्यात आलेली आहे. मात्र या मीटरमुळे अनेक ग्राहकांची नाराजी दिसून येतेय. विशेषतः वाढीव वीज बीलामुळे नागरिक त्रस्त आहेत. त्यातच एक नवीनच बाब सोशल मीडियात झपाट्याने व्हायरल झालीय..नव्याने बसवण्यात आलेल्या स्मार्ट मीटरमध्ये छुपे कॅमेरे बसवलेले आहेत, असे दावे करणारे मेसेज आणि व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियात व्हायरल होत आहेत. यामुळे लोकांच्या खासगी आयुष्यात दखल देण्याचं काम केलं जातंय का? असा प्रश्न उपस्थित होत होता. त्यावर आता महावितरणच्या अधिकाऱ्यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे..स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा नाहीमहावितरण कंपनीच्या नागपूर विभागाचे उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटनकर यांनी याबाबत माहिती दिली. स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा असल्याचा दावा त्यांनी फेटाळला आहे. विटनकर म्हणाले की, स्मार्ट मीटरमध्ये कोणताही कॅमेरा नसून तो केवळ वीज वापराची नोंद आणि बिलिंगसाठीच आहे. मीटरवरील लाल एलईडी हा फक्त इंडिकेटर असून कॅमेरा नाही, असं स्पष्टीकरण महावितरणने दिलं आहे.''वीजपुरवठा, अर्थ लिकेज, वीज चोरी आदींसाठी वेगवेगळे इंडिकेटर्स असून, त्याचा प्रायव्हसीशी संबंध नाही. ग्राहकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये.. स्मार्ट मीटरबाबत दिशाभूल करणारे व्हिडिओ व्हायरल करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल.'' असा इशारा महावितरणच्या वतीने उपमुख्य जनसंपर्क अधिकारी योगेश विटनकर यांनी दिला आहे..Dnyaneshwar Wakade case: बीडमध्ये भररस्त्यात थरार! ज्ञानेश्वरवर दगड, विटा ,चाकूने वार! नेमकं काय घडलं? .छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळाकडूनही स्पष्टीकरण''खोट्या बातम्यांपासून सावध रहा! 'स्मार्ट मीटर'बाबतच्या सोशल मीडियावरील अफवांवर विश्वास ठेवू नका! महावितरणचे नवीन 'स्मार्ट मीटर' पूर्णपणे सुरक्षित व अत्याधुनिक तंत्रज्ञानावर आधारित असून, त्यात कोणताही 'कॅमेरा' किंवा गोपनीयतेचा भंग करणारी यंत्रणा नाही. वीजग्राहकांनी कोणत्याही कपोलकल्पित व खोट्या माहितीला बळी पडू नये.'' असं स्पष्टीकरण छत्रपती संभाजीनगर कार्यालयाकडून देण्यात आलेलं आहे. त्यात पुढे म्हटलंय की, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा असल्याची बतावणी करून नागरिकांमध्ये भीती पसरवणाऱ्यांवर सावंतवाडी पोलीस ठाण्यात फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. खोटी माहिती पसरवणाऱ्यांवर यापुढेही कडक कायदेशीर कारवाई केली जाईल. वीज ग्राहकांनी स्मार्ट मीटरबाबत पूर्णतः निश्चित राहावे..असं स्पष्टीकरण महावितरणच्या छत्रपती संभाजी नगर परिमंडळाचे जनसंपर्क अधिकारी ज्ञानेश्वर आर्दड यांनी दिलं आहे. ''स्मार्ट मीटरमध्ये कॅमेरा नाही.. अफवा पसरवणाऱ्यांवर कारवाई करीत आहोत.'' अशी माहिती त्यांनी माध्यमांना दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.