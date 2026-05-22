Mahavitran Transfers: महावितरणात ‘ऑपरेशन ट्रान्सफर’! राज्यभरातील १६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या तडकाफडकी बदल्या; कारण काय?

प्रशासकीय यंत्रणा अधिक मजबूत करण्याच्या उद्देशाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेडने (महावितरण) राज्यभरात कार्यरत असलेल्या १६ अधीक्षक अभियंत्यांच्या बदल्या तात्काळ प्रभावाने केल्या आहेत. या आदेशात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, समान पदसंख्या आणि प्रशासकीय गरजा लक्षात घेऊन या सर्व नियुक्त्या करण्यात आल्या आहेत. .या मोठ्या फेरबदलात संजय सुदामराव खंदारे यांची वसई विभागातून नांदेड विभागात, तर अनिल तनबाजी काळे यांची लातूरमधून अमरावती विभागात (पायाभूत सुविधा) बदली करण्यात आली आहे. संदीप दत्तात्रेय दरवडे यांच्याकडे वाशिम विभागाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभागाचे राजपुत्र जगन्नाथ जरगा आता जालना विभागाची जबाबदारी सांभाळणार आहेत..महिला अधिकारी संध्या भाऊराव चिवंडे यांची पुणे ग्रामीण विभागातून गोंदिया विभागात बदली करण्यात आली आहे. मंगेश श्यामराव वैद्य यांची गोंदिया झोन (इन्फ्रा) येथे, तर संजय प्रभाकर सारग यांची अहिल्यानगर विभागात नियुक्ती करण्यात आली आहे. रामराव धनसिंग राठोड यांची कल्याण झोन (इन्फ्रा) येथे बदली झाली असून, ते ३१ मे २०२६ रोजी कार्यमुक्त होतील. सुरेंद्र गिरजप्पा कटके यांची नाशिक येथील नेटवर्क प्लॅनिंग सेलमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. .याव्यतिरिक्त, दिपाली धनंजय मदेलवार यांची नागपूर झोन (इन्फ्रा) येथे, तर अजय उत्तमराव शिंदे यांची रत्नागिरी झोन (इन्फ्रा) येथे बदली झाली आहे. रमेशकुमार सीताराम पवार यांची धुळे विभागात, तर अनिल मधुकर वाकोडे यांची कॉर्पोरेट ऑफिसमध्ये नियुक्ती करण्यात आली आहे. रुपेश कैलाश टेंभूर्णे आता यवतमाळ विभागाचा कार्यभार स्वीकारतील, तर प्रवीण मारोतराव दारोली परभणी विभागाचा कार्यभार स्वीकारतील. अखेर मनोज बाबुराव धाभरडे यांची नाशिकहून चंद्रपूर विभागात अधीक्षक अभियंता म्हणून बदली करण्यात आली आहे..महावितरण व्यवस्थापनाने सर्व संबंधित कार्यालयांना पर्यायी स्थानिक व्यवस्था करून या अधिकाऱ्यांना तात्काळ त्यांच्या कर्तव्यातून कार्यमुक्त करण्याचे आदेश दिले आहेत. या अधिकाऱ्यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव होत असल्याने, ते नियमानुसार बदली भत्ता आणि रुजू होण्याच्या वेळेसाठी पात्र असतील..यासोबतच, पारदर्शकता आणि सुरक्षितता सुनिश्चित करण्यासाठी, बदली झालेल्या सर्व अधिकाऱ्यांना त्यांचे सध्याचे कार्यालय सोडण्यापूर्वी विभागाने दिलेले लॅपटॉप, सिम कार्ड, मोबाईल हँडसेट आणि प्रिंटर यांसारखे सर्व आयटी साहित्य अनिवार्यपणे जमा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.