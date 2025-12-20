महाराष्ट्र बातम्या

Local Self-Government Elections : युतीचे गणित फक्त शहरापुरतेच? महापालिकेत ‘दोस्ती’, तर जिल्हा परिषदेत ‘कुस्ती’ची चिन्हे

राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी सोयीचे राजकारण अवलंबल्याचे चित्र.
Voting

Voting

ESakal

सदानंद पाटील
Updated on

मुंबई - राज्यातील आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसाठी महायुतीमधील घटक पक्षांनी सोयीचे राजकारण अवलंबल्याचे चित्र आहे. आगामी काळात शहरात ‘दोस्ती’ आणि ग्रामीण भागात ‘कुस्ती’ असे नवे राजकीय पॅटर्न पाहायला मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Maharashtra Politics
Municipal election
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com