राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चुरस! मविआसाठी मार्ग खडतर; क्रॉस-व्होटिंगची धास्ती अन्..., पडद्यामागचं राजकीय गणित काय?

राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रिक्त जागा आहेत. सात आणि तेथील निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह महाराष्ट्रातील राज्यसभा खासदार आणि शरद पवार आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांसारखे विरोधी आघाडीचे नेते निवृत्त होत आहेत. ते पुन्हा निवडणूक लढवतील. परंतु यावेळी संख्याबळ इतके आहे की विरोधी नेत्यांना जिंकण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील..महाराष्ट्रात सात जागा रिक्त होत आहेत. सध्याच्या आकडेवारीनुसार, सातपैकी पाच जागांवर सत्ताधारी महायुती आघाडीचा वरचष्मा आहे. तर उर्वरित दोन जागांसाठी विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये तीव्र लढाई पाहायला मिळेल. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाचे नेते शरद पवार राज्यसभेवर पुन्हा निवडून येण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तर उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि काँग्रेस देखील या जागेसाठी निवडणूक लढवतील. एप्रिलमध्ये निवृत्त होणाऱ्या ३७ राज्यसभा सदस्यांच्या रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने द्वैवार्षिक निवडणुका जाहीर केल्या आहेत. १० राज्यांमधील या ३७ जागांसाठी १६ मार्च रोजी मतदान होईल. त्याच दिवशी संध्याकाळी ५ वाजता मतमोजणी सुरू होईल. २६ फेब्रुवारी रोजी निवडणुकीबाबत अधिसूचना जारी केली जाईल. जरी जनता राज्यसभा निवडणुकीत थेट सहभागी होऊ शकत नसली तरी त्यांचे राजकीय महत्त्व खूप मोठे आहे. कारण सदस्यांची निवड संबंधित राज्य विधानसभांच्या निवडून आलेल्या आमदारांद्वारे केली जाते. .महाराष्ट्राच्या राजकीय संदर्भात सध्याच्या विधानसभा समीकरणांवर आधारित महायुती आघाडीला फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. परंतु जर अतिरिक्त उमेदवार उभे केले तर क्रॉस-व्होटिंगची शक्यता कायम आहे. विरोधी पक्ष ही स्पर्धा मनोरंजक बनवण्यासाठी धोरणात्मक उमेदवार देखील उभे करू शकतात. राज्यसभा निवडणुकीत स्ट्रॅटेजिक व्होटिंग आणि क्रॉस-व्होटिंग हे अनेकदा चर्चेचे विषय बनतात. जर एखाद्या राज्यात आकडे अस्पष्ट असतील तर स्पर्धा मनोरंजक असू शकते. राज्यातील महाविकास आघाडीची हीच परिस्थिती आहे..राज्यसभेतील बहुमताचे समीकरण केंद्र सरकारसाठी महत्त्वाचे आहे. विशेषतः घटनात्मक सुधारणा किंवा महत्त्वाच्या विधेयकांच्या मंजुरीच्या संदर्भात. राज्यसभेच्या ३७ जागांपैकी प्रत्येक पक्षाला किती जागा मिळतील हे १६ मार्च रोजी कळेल. परंतु याचा परिणाम वरिष्ठ सभागृहातील सत्तेच्या संतुलनावर होणे निश्चित आहे. सध्याच्या महाराष्ट्र विधानसभेच्या गणितानुसार, सत्ताधारी महायुतीमध्ये भाजप, शिवसेना शिंदे गट आणि राष्ट्रवादी अजित पवार गट यांचा समावेश आहे. विरोधी पक्षात महाविकास आघाडी म्हणजे काँग्रेस, उद्धव ठाकरेंची शिवसेना आणि शरद पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस यांचा समावेश आहे. राज्यसभा निवडणूक जिंकण्यासाठी उमेदवाराला आवश्यक असलेल्या मतांची संख्या एकूण वैध मतांच्या संख्येवरून निश्चित केली जाते. सामान्यतः, महाराष्ट्रातील एका जागेसाठी सुमारे ३८-४२ मते आवश्यक असतात. अंतिम संख्या नामांकनांच्या संख्येवर आणि उमेदवारांच्या एकूण संख्येवर अवलंबून असते. राज्यात द्विसदनी व्यवस्था आहे. २८८ सदस्यांची विधानसभा आणि ७८ सदस्यांची विधान परिषद आहे. सध्याच्या राजकीय समीकरणावर आधारित दोन्ही सभागृहांमधील पक्षांची स्थिती वेगळी आहे. .२८८ सदस्यांच्या विधानसभेत भाजपचे १३२ आमदार, शिवसेना (एकनाथ शिंदे) यांचे ५७ आमदार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) यांचे ४१ आमदार आहेत. अशाप्रकारे महायुतीची एकूण संख्या सुमारे २२० पर्यंत पोहोचते. विरोधी गटाकडे पाहिल्यास, शिवसेना (यूबीटी) कडे २० आमदार, काँग्रेसकडे १६ आमदार, राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार) यांचे १० आमदार आहेत. महाविकास आघाडीची संख्या ४५-५० च्या आसपास असल्याचे मानले जाते. याशिवाय इतर लहान पक्ष आणि काही अपक्ष आमदार आहेत..त्याचप्रमाणे, महाराष्ट्र विधान परिषदेत एकूण ७८ सदस्य थेट निवडणुकीद्वारे निवडले जात नाहीत तर स्वतंत्र निवडणूक मंडळांद्वारे आणि राज्यपालांच्या नामांकनाद्वारे निवडले जातात. सध्याची अंदाजे पक्ष स्थिती आहे. भाजपचे २२ सदस्य आहेत, शिंदे गटाचे शिवसेनेचे ७ सदस्य आहेत. अजित पवार गटाचे राष्ट्रवादीचे ८ सदस्य आहेत. यामुळे महायुतीची एकूण संख्या सुमारे ३५-४० होते. तर विरोधी पक्षात शिवसेना (यूबीटी) चे ६ सदस्य आहेत, काँग्रेसचे ६ सदस्य आहेत आणि राष्ट्रवादी शरद पवार गटाचे ३ सदस्य आहेत. इतर जागा अपक्षांकडे आहेत. येथे सात जागा रिक्त होत आहेत. महायुती आघाडी यापैकी चार ते पाच जागा जिंकण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. तर महाविकास आघाडी दोन जागांवर दावा करू शकते. परंतु त्यांचे तीन पक्ष राज्यसभेत प्रवेश करू इच्छितात. जर महायुती आणि महाविकास आघाडी दोघांनीही त्यांच्या ताकदीपेक्षा जास्त उमेदवार उभे केले तर क्रॉस व्होटिंग होऊ शकते. महाराष्ट्रात गेल्या राज्यसभा निवडणुकीतही क्रॉस-व्होटिंग झाले. ज्यामुळे निकाल बदलला. त्यामुळे लहान पक्ष, अपक्ष आमदार आणि असंतुष्ट आमदार यावेळीही निर्णायक भूमिका बजावू शकतात..संभाव्य उमेदवारांकडे पाहता भाजप त्यांच्या संघटनेतील किंवा केंद्र सरकारमधील एखाद्या वरिष्ठ व्यक्तीला उभे करण्याची शक्यता आहे. शिंदे गट किंवा अजित पवार गट त्यांची राजकीय ताकद दाखवण्यासाठी स्वतंत्र उमेदवार उभे करू शकतात. अजित पवार गटाच्या सुनेत्रा पवार यांच्या नेतृत्वाखालील पक्षातील एका नेत्याला एक जागा मिळू शकते. दुसरीकडे, विरोधी काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शरद पवार आणि उद्धव ठाकरे गट समतोल साधण्यासाठी एक समान रणनीती अवलंबू शकतात. ही निवडणूक शरद पवार गटाला त्यांची राजकीय ताकद दाखवण्याची संधी देखील असेल..निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये भाजपकडून भागवत कराड, धैर्यशील मोहन पाटील आणि रजनी अशोक राव पाटील तसेच काँग्रेस पक्षाकडून डॉ. फौजिया तहसीन अहमद खान यांचा समावेश आहे. तसेच निवृत्त होणाऱ्या खासदारांमध्ये शिवसेना (यूबीटी) खासदार प्रियंका चतुर्वेदी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे खासदार शरद पवार आणि केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले (रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया) यांचा समावेश आहे. सध्या केंद्रीय मंत्री असलेले रामदास आठवले हे महायुती आ एसटीचा १६ वेळा पत्रव्यवहार तरीही निधी नाही; तिढा सुटणार कधी?.रजनी पाटील आणि धैर्यशील पाटील हे देखील राज्यसभेच्या जागा मिळविण्याच्या प्रयत्नात आहेत, जरी भाजप आश्चर्यचकित होऊ शकते आणि काही नवीन चेहऱ्यांना संधी देऊ शकते. विरोधी पक्ष महाविकास आघाडीमध्ये, उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून प्रियंका चतुर्वेदी आणि राष्ट्रवादीकडून शरद पवार राज्यसभेवर पुन्हा निवडून येण्याची अपेक्षा करत आहेत. संख्याबळाच्या आधारे काँग्रेसलाही राज्यसभेची जागा हवी आहे, तर एकनाथ शिंदे यांचा पक्ष राज्यसभेची जागा मागत आहे. एकूणच यावेळी बदललेले राजकीय समीकरण वाटाघाटी आणि चर्चा तीव्र करण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 