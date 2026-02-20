महाराष्ट्र बातम्या

राज्यसभा निवडणुकीत महाराष्ट्रात चुरस! मविआसाठी मार्ग खडतर; क्रॉस-व्होटिंगची धास्ती अन्..., पडद्यामागचं राजकीय गणित काय?

Rajya Sabha seats Maharashtra: महाराष्ट्रात सात जागा रिक्त होत आहेत. महायुती यापैकी चार ते पाच जागा जिंकण्यास सज्ज असल्याचे दिसून येत आहे. तर महाविकास आघाडी दोन जागांवर दावा करू शकते.
Maharashtra Rajya Sabha Election Political Equations

Maharashtra Rajya Sabha Election Political Equations

ESakal

Vrushal Karmarkar
Updated on

राज्यसभेच्या रिक्त जागांसाठी द्वैवार्षिक निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. महाराष्ट्रात सर्वाधिक रिक्त जागा आहेत. सात आणि तेथील निवडणुकांवर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते. केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांच्यासह महाराष्ट्रातील राज्यसभा खासदार आणि शरद पवार आणि प्रियंका चतुर्वेदी यांसारखे विरोधी आघाडीचे नेते निवृत्त होत आहेत. ते पुन्हा निवडणूक लढवतील. परंतु यावेळी संख्याबळ इतके आहे की विरोधी नेत्यांना जिंकण्यासाठी कठोर परिश्रम करावे लागतील.

Loading content, please wait...
political
Mahavikas Aghadi
Maharashtra Politics
Rajya Sabha
Mahayuti
Mahayuti alliance

Related Stories

No stories found.