अग्निवीरांना निवृत्तीनंतर सरकारी नोकरी मिळणार! महाराष्ट्र सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय; पुनर्वसनासाठी अभ्यास गट स्थापन

महाराष्ट्रातील अग्निवीर योजनेअंतर्गत देशसेवा करणाऱ्या तरुणांसाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी आली आहे. चार वर्षांची लष्करी सेवा पूर्ण केल्यानंतर त्यांच्या भविष्याबद्दल आणि नोकरीबद्दल साशंक असलेल्या तरुणांच्या चिंता दूर करण्यासाठी राज्य सरकारने पुढाकार घेतला आहे. भारतीय सैन्याच्या 'अग्निवीर' योजनेअंतर्गत सेवा करणाऱ्या तरुणांसाठी महाराष्ट्र सरकारने एक अतिशय दिलासादायक निर्णय घेतला आहे. .चार वर्षांच्या सेवेनंतर राज्यातील तरुणांमध्ये नोकरीबाबत असलेली अनिश्चितता दूर करण्यासाठी, राज्य सरकारने त्यांच्या पुनर्वसनाची तयारी सुरू केली आहे. राज्यमंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत माहिती देताना सांगितले की, केंद्र सरकारच्या अग्निवीर योजनेअंतर्गत आतापर्यंत महाराष्ट्रातील अंदाजे ११,००० तरुणांची निवड करण्यात आली आहे. नियमांनुसार, यापैकी २५ टक्के (अंदाजे २,७५० तरुण) केंद्र सरकारच्या विविध विभागांमध्ये कायमचे सामावून घेतले जातील..स्त्रीबीज विक्री प्रकरणाने पालिकेचा ॲक्शन मोड! ११ आयव्हीएफ सेंटरसह २५९ सोनोग्राफी केंद्रांची झाडाझडती.उर्वरित ७५ टक्के तरुणांचे भविष्य सुरक्षित करण्याची जबाबदारी आता राज्य सरकारने घेतली आहे. मंत्री देसाई यांच्या मते, सैन्यातून निवृत्त होणाऱ्या तरुणांच्या कौशल्यांचा वापर राज्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेत केला जाईल. यासाठी वरिष्ठ लष्करी अधिकाऱ्यांचा एक विशेष अभ्यास गट तयार करण्यात आला आहे. हा गट पुढील महिन्यात आपला अहवाल सादर करेल..या अहवालाच्या आधारे, अग्निवीरांना खालील विभागांमध्ये प्राधान्य मिळू शकते:महाराष्ट्र गृहरक्षकवन विभाग सुरक्षा दलराज्य सुरक्षा महामंडळपोलीस दल आणि इतर गणवेशधारी सेवा.Third Mumbai: राज्यात तिसरी मुंबई उभारणार, सरकारचा ऐतिहासिक निर्णय, कुठे आणि कसा असेल प्लॅन? .अग्निवीर योजनेबाबत विरोधी पक्ष सतत केंद्र आणि राज्य सरकारवर निशाणा साधत आहे. २२-२३ व्या वर्षी निवृत्त झाल्यानंतर हे तरुण काय करतील ही मुख्य चिंता आहे. महाराष्ट्र सरकारच्या या पावलामुळे तरुणांचे मनोबल वाढेलच, शिवाय विरोधकांच्या आरोपांनाही पूर्णविराम मिळेल. देसाई यांनी स्पष्ट केले की, अभ्यास गटाचा अहवाल प्रसिद्ध झाल्यानंतर संबंधित विभागांच्या मंत्र्यांशी आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा केली जाईल. मुख्यमंत्र्यांच्या अंतिम मंजुरीनंतर, अग्निवीरांसाठी भरती प्रक्रियेच्या नियमांमध्ये किंवा आरक्षणात सुधारणा केल्या जाऊ शकतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.